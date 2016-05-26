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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8572857385748575>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 23:07

Re: Альфа-Банк

  torrent78 написав:Понимаю, что там, наверное, были % за пользование кредитом, насчитали пару коп

Ну как это "наверное"?
В РД, тада када и сняли РКО, в Выписке в МАБе чОткО видно ского/чего еще насчитали!
Вот гляньте и если там меньше -20 задолженности нарисовалось, то мучайте доброго ОфПреда :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 08:12

  ukrprom2014 написав:1,5 месяца, карта ЭКО-максимум не зарегана в программе ЭКО-бонусов.
Перевыпущена новая карта ЭКО, продолжаем наблюдать :)

ukrprom2014, добрый день. Почему не получалось раньше, я вам писала. Если с новой картой не получиться, напишите.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 08:21

  torrent78 написав:Alfa_Bank, ну я опять за свои три копейки)

Ситуация. Была задолженность по КК Максимум 304.00. Я завела туда на погашение 303.93. Понимаю, что там, наверное, были % за пользование кредитом, насчитали пару коп, я всегда гашу +1грн, но тут бес попутал ровно.

Итого попала на РКО 60 грн.

На моей памяти вводилось правило, что за задолженность подобного рода до 20 грн. РКО не начисляется.
Или я не права и "слышала звон, да не знаю, где он"?
Проконсультируйте, пожалуйста.

torrent78, добрый день. За задолженность до 20 грн. РКО не списывается. Но если РД выпадает на выходные, она переносится на пятницу. Детали напишу в ЛС.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 09:20

Re: Альфа-Банк

Добрый день. Уважаемый представитель банка, подскажите регламент списания средств для того,чтобы прошло текущим днем. Т.е до какого времени можно пополнить Ощадний или открыть новый депозит?

И вопрос по погашению задолженности по кредитной карте. Сейчас не имеет значения через что погашать: АльфаМобайл или МайАльфа в браузере? Деньги поступать сразу?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 09:34

  _PORT_UA написав:Добрый день. Уважаемый представитель банка, подскажите регламент списания средств для того,чтобы прошло текущим днем. Т.е до какого времени можно пополнить Ощадний или открыть новый депозит?

И вопрос по погашению задолженности по кредитной карте. Сейчас не имеет значения через что погашать: АльфаМобайл или МайАльфа в браузере? Деньги поступать сразу?

_PORT_UA, добрый день.
Открытие для ФЛ: опер.день (00:00 - 23:45) - день-в-день.
Пополнение: опер.день (до 21:00, ориентировочно) - день-в-день.
Погашение КК с бессрочного депозита: МАБ/Мобайл - опер.день - до 19:00 онлайн, после 19:00 - след.раб.день.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Вів 19 тра, 2020 09:58, всього редагувалось 1 раз.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 09:52

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Погашение КК: МАБ/Мобайл - опер.день - до 19:00 онлайн

А можно вот про Погашение в МАБе, а особенно, в Мобайле поподробнее узнать?
Там же куча пунктов: и Между св. счетами, и Погасить Кредкарту, и Погасить Кредит и по Реквизитам... И нигде у них не указан ЯВНО регламент доступности средств после операции :(
Вот что будет онлайн, т.е. в течение 15..20 мин после операции, а что на +1..2 опердень?
И Онлайн же есть разный: по карте и по счету...
Вот де эта Регламент-Таблица для разных каналов перевода средств ? :(
Ну хотя бы отобразите Регламент для каждого представленного канала непосредственно в Мобайл :idea:
... или для надёжности таки лучше за 5 рабочих дней пулять свои ср-ва? :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 09:58

Re: Альфа-Банк

Не рискую погашать кредитки через приложение. Захожу с телефона в МАБ полную. Там регламент уже многократно проверен. Шаблоны проверены. Это чтоб не запоминать все регламенты.
Естественно, в последний день.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 10:01

  clientage написав:
  Alfa_Bank написав:Погашение КК: МАБ/Мобайл - опер.день - до 19:00 онлайн

А можно вот про Погашение в МАБе, а особенно, в Мобайле поподробнее узнать?
Там же куча пунктов: и Между св. счетами, и Погасить Кредкарту, и Погасить Кредит и по Реквизитам... И нигде у них не указан ЯВНО регламент доступности средств после операции :(
Вот что будет онлайн, т.е. в течение 15..20 мин после операции, а что на +1..2 опердень?
И Онлайн же есть разный: по карте и по счету...
Вот де эта Регламент-Таблица для разных каналов перевода средств ? :(
Ну хотя бы отобразите Регламент для каждого представленного канала непосредственно в Мобайл :idea:
... или для надёжности таки лучше за 5 рабочих дней пулять свои ср-ва? :wink:

clientage, добрый день. Имеется ввиду пополнение с бессрочного депозита. Зачисление и распределение день-в-день (при пополнении до 19:00 опер.дня).
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 10:41

  Alfa_Bank написав:
  _PORT_UA написав:Добрый день. Уважаемый представитель банка, подскажите регламент списания средств для того,чтобы прошло текущим днем. Т.е до какого времени можно пополнить Ощадний или открыть новый депозит?

И вопрос по погашению задолженности по кредитной карте. Сейчас не имеет значения через что погашать: АльфаМобайл или МайАльфа в браузере? Деньги поступать сразу?

_PORT_UA, добрый день.
Открытие для ФЛ: опер.день (00:00 - 23:45) - день-в-день.
Пополнение: опер.день (до 21:00, ориентировочно) - день-в-день.
Погашение КК с бессрочного депозита: МАБ/Мобайл - опер.день - до 19:00 онлайн, после 19:00 - след.раб.день.

Спасибо, заскриншотил. Теперь будет ясность по времени.

И можно еще вопрос. Есть Кредитка Максимум. Сейчас не так часто пользуюсь. Если я ее закрою, то через какое время,в случае необходимости,я могу пробовать открыть заново? И будет ли на меня распространяться реферальная программа?

И второй вопрос. Как так получилось,что средства с доходного сейфа переместились на карту? Хотя я никаких операций не делал?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 11:05

Re: Альфа-Банк

  _PORT_UA написав:Есть Кредитка Максимум. Сейчас не так часто пользуюсь. Если я ее закрою, то через какое время,в случае необходимости,я могу пробовать открыть заново?

Советую пересмотреть своё отношение к кредитке :idea:
КК нуна пользоваться всегда и везде где можно оплатить товар картой. Именно оплатить, а не сделать суррогатный р2р-перевод вместо оплаты, шо часто практикуют у НовойПошти, Промта, ОЛХ...
У Альфы достаточно лояльное обслуживание КК в грейсе. У вас есть +30дн на погашение задолженности за предыдущий РП без начисления к-л %% (ну кроме 0.01%!)
А средства для погашения этой задолженности мона подсобрать и на сбере(советую) и на ДохСейфе(не советую). А лучше вааще у сторонней банки типа Конкорда, ПУМБа, Форварда, где до сих пор предлагают 10..15% по бессрочным вкладам, и где есть адекватные инструменты для оперативного управления своими средствами.
Кроме этого КК участвует в программе Кэш'Ю

Ну а если решили таки не пользоваться КК, то достаточно полностью погасить текущую задолженность, убедиться, шо включены пуши для Альфа-Чека, и положить карту на полку.

Банки не любят, когда клиент хочу/нехочу-теребит кредлимит :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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