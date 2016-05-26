Додано: Вів 19 тра, 2020 09:20

Добрый день. Уважаемый представитель банка, подскажите регламент списания средств для того,чтобы прошло текущим днем. Т.е до какого времени можно пополнить Ощадний или открыть новый депозит?



И вопрос по погашению задолженности по кредитной карте. Сейчас не имеет значения через что погашать: АльфаМобайл или МайАльфа в браузере? Деньги поступать сразу?

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