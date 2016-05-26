Ну как это "наверное"?
В РД, тада када и сняли РКО, в Выписке в МАБе чОткО видно ского/чего еще насчитали!
Вот гляньте и если там меньше -20 задолженности нарисовалось, то мучайте доброго ОфПреда
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Додано: Пон 18 тра, 2020 23:07
Re: Альфа-Банк
Ну как это "наверное"?
В РД, тада када и сняли РКО, в Выписке в МАБе чОткО видно ского/чего еще насчитали!
Вот гляньте и если там меньше -20 задолженности нарисовалось, то мучайте доброго ОфПреда
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 19 тра, 2020 08:12
Додано: Вів 19 тра, 2020 08:21
torrent78, добрый день. За задолженность до 20 грн. РКО не списывается. Но если РД выпадает на выходные, она переносится на пятницу. Детали напишу в ЛС.
Додано: Вів 19 тра, 2020 09:20
Re: Альфа-Банк
Добрый день. Уважаемый представитель банка, подскажите регламент списания средств для того,чтобы прошло текущим днем. Т.е до какого времени можно пополнить Ощадний или открыть новый депозит?
И вопрос по погашению задолженности по кредитной карте. Сейчас не имеет значения через что погашать: АльфаМобайл или МайАльфа в браузере? Деньги поступать сразу?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
Додано: Вів 19 тра, 2020 09:34
_PORT_UA, добрый день.
Открытие для ФЛ: опер.день (00:00 - 23:45) - день-в-день.
Пополнение: опер.день (до 21:00, ориентировочно) - день-в-день.
Погашение КК с бессрочного депозита: МАБ/Мобайл - опер.день - до 19:00 онлайн, после 19:00 - след.раб.день.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Вів 19 тра, 2020 09:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 19 тра, 2020 09:52
Re: Альфа-Банк
А можно вот про Погашение в МАБе, а особенно, в Мобайле поподробнее узнать?
Там же куча пунктов: и Между св. счетами, и Погасить Кредкарту, и Погасить Кредит и по Реквизитам... И нигде у них не указан ЯВНО регламент доступности средств после операции
Вот что будет онлайн, т.е. в течение 15..20 мин после операции, а что на +1..2 опердень?
И Онлайн же есть разный: по карте и по счету...
Вот де эта Регламент-Таблица для разных каналов перевода средств ?
Ну хотя бы отобразите Регламент для каждого представленного канала непосредственно в Мобайл
... или для надёжности таки лучше за 5 рабочих дней пулять свои ср-ва?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 19 тра, 2020 09:58
Re: Альфа-Банк
Не рискую погашать кредитки через приложение. Захожу с телефона в МАБ полную. Там регламент уже многократно проверен. Шаблоны проверены. Это чтоб не запоминать все регламенты.
Естественно, в последний день.
Додано: Вів 19 тра, 2020 10:01
clientage, добрый день. Имеется ввиду пополнение с бессрочного депозита. Зачисление и распределение день-в-день (при пополнении до 19:00 опер.дня).
Додано: Вів 19 тра, 2020 10:41
Спасибо, заскриншотил. Теперь будет ясность по времени.
И можно еще вопрос. Есть Кредитка Максимум. Сейчас не так часто пользуюсь. Если я ее закрою, то через какое время,в случае необходимости,я могу пробовать открыть заново? И будет ли на меня распространяться реферальная программа?
И второй вопрос. Как так получилось,что средства с доходного сейфа переместились на карту? Хотя я никаких операций не делал?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
Додано: Вів 19 тра, 2020 11:05
Re: Альфа-Банк
Советую пересмотреть своё отношение к кредитке
КК нуна пользоваться всегда и везде где можно оплатить товар картой. Именно оплатить, а не сделать суррогатный р2р-перевод вместо оплаты, шо часто практикуют у НовойПошти, Промта, ОЛХ...
У Альфы достаточно лояльное обслуживание КК в грейсе. У вас есть +30дн на погашение задолженности за предыдущий РП без начисления к-л %% (ну кроме 0.01%!)
А средства для погашения этой задолженности мона подсобрать и на сбере(советую) и на ДохСейфе(не советую). А лучше вааще у сторонней банки типа Конкорда, ПУМБа, Форварда, где до сих пор предлагают 10..15% по бессрочным вкладам, и где есть адекватные инструменты для оперативного управления своими средствами.
Кроме этого КК участвует в программе Кэш'Ю
Ну а если решили таки не пользоваться КК, то достаточно полностью погасить текущую задолженность, убедиться, шо включены пуши для Альфа-Чека, и положить карту на полку.
Банки не любят, когда клиент хочу/нехочу-теребит кредлимит
... делайте хоть что-нибудь!
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