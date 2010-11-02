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Альфа-Банк
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Додано: Вів 19 тра, 2020 11:21
И второй вопрос. Как так получилось,что средства с доходного сейфа переместились на карту? Хотя я никаких операций не делал?[/quote]
Здесь такая дурацкая особенность - если деньги на карте, но еще не провелись по счету (такое может быть, если пополнили через кнопку пополнить, или через p2p, или через тумбу Easypay) и их загнать в сейф, то утром следующего дня их выплюнет обратно на карту. Чтобы этого избежать, нужно пополнять по реквизитам счета через МАБ, кассу или из другого банка
Востаннє редагувалось AVF
в Вів 19 тра, 2020 11:30, всього редагувалось 1 раз.
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AVF
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Додано: Вів 19 тра, 2020 11:23
AVF написав:
Чтобы этого избежать, нужно пополнять по реквизитам счета через МАБ, кассу или из другого банка
або дочекатися поки гроші реально зайдуть на рахунок якщо було відправлено з картки на картку.
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mephala
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Додано: Вів 19 тра, 2020 11:27
mephala написав: AVF написав:
Чтобы этого избежать, нужно пополнять по реквизитам счета через МАБ, кассу или из другого банка
або дочекатися поки гроші реально зайдуть на рахунок якщо було відправлено з картки на картку.
Да, вы правы. Но это произойдёт уже на следующий рабочий день
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AVF
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Додано: Вів 19 тра, 2020 11:32
_PORT_UA написав:
Спасибо, заскриншотил. Теперь будет ясность по времени.
И можно еще вопрос. Есть Кредитка Максимум. Сейчас не так часто пользуюсь. Если я ее закрою, то через какое время,в случае необходимости,я могу пробовать открыть заново? И будет ли на меня распространяться реферальная программа?
И второй вопрос. Как так получилось,что средства с доходного сейфа переместились на карту? Хотя я никаких операций не делал?
Счет закрывается через 45 дней с момента подачи заявки. И через несколько дней можете подать новую. Реферальная программа не действует с 15.01.20.
Средства с ДС могут быть переведены на карту в связи с возникновением овердрафта. Напишите номер счета, проверю.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 11:35
Тут ситуация другая. Была сумма на доходном сейфе. Часть вчера скинул на карту и снял. А часть,соответсевенно, осталась на доходном. А сегодня смотрю, та что была на Доходном,сейчас на карте,хотя я операцию снятия не делал.
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_PORT_UA
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Додано: Вів 19 тра, 2020 11:35
Читаю форум - и таким запутанным кажется пользование кредитками, все время выясняют какие-то тонкости. Свои, кредитные, рд, проценты... скорее, игра для ума
.
Вот если бы банк сам на себя взял еще и погашение кредита, допустим, положила на карту больше, а они сами забрали нужное в нужное время, как это делает Приват, подумала бы. А так страшно ).
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Hella
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Додано: Вів 19 тра, 2020 11:37
_PORT_UA написав:
Тут ситуация другая. Была сумма на доходном сейфе. Часть вчера скинул на карту и снял. А часть,соответсевенно, осталась на доходном. А сегодня смотрю, та что была на Доходном,сейчас на карте,хотя я операцию снятия не делал.
у меня такое было, объяснили техническим овердрафтом (хотя покупок тогда тоже вроде не было, уже точно не помню). Неприятно то, что перекинутая на карту сумма обратно не возвращается, увидела случайно.
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Hella
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Додано: Вів 19 тра, 2020 11:43
Alfa_Bank
Когда все-таки возобновится полноценная работа кешью?партнерский кешбек так и не работает...
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
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_Slava_
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Додано: Вів 19 тра, 2020 11:47
_Slava_ написав:Alfa_Bank
Когда все-таки возобновится полноценная работа кешью?партнерский кешбек так и не работает...
_Slava_, добрый день. Ведутся работы. Ориентировочно, сегодня ночью проблема должна быть решена.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 11:58
Hella написав:
Читаю форум - и таким запутанным кажется пользование кредитками, все время выясняют какие-то тонкости. Свои, кредитные, рд, проценты... скорее, игра для ума
.
Вот если бы банк сам на себя взял еще и погашение кредита, допустим, положила на карту больше, а они сами забрали нужное в нужное время, как это делает Приват, подумала бы. А так страшно ).
Есть разные кредитки как по способу их погашения, так и по многим другим параметрам, плюшкам.
У Альфы не самые простые условия, потому, если нет желания копаться в нюансах, и вместо кешбека иметь убыток (хрю), проще пользоваться дебетными картами - так надежнее.
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Son of Sun
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Вів 19 тра, 2020 11:09
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