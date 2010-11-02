Додано: Вів 19 тра, 2020 11:35

Тут ситуация другая. Была сумма на доходном сейфе. Часть вчера скинул на карту и снял. А часть,соответсевенно, осталась на доходном. А сегодня смотрю, та что была на Доходном,сейчас на карте,хотя я операцию снятия не делал.

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