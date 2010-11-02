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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 тра, 2020 12:01
Альфа, не могли бы помочь. При попытке оформления депозита онлайн, в конце появляется надпись, что сервис недоступен. горячка говорит, что все нормально, все работает, но оформить депо с аккаунта невозможно.
С отделения, девочки делают. Можно как-то помочь?
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vano80
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Додано: Вів 19 тра, 2020 12:08
vano80 написав:
Альфа, не могли бы помочь. При попытке оформления депозита онлайн, в конце появляется надпись, что сервис недоступен. горячка говорит, что все нормально, все работает, но оформить депо с аккаунта невозможно.
С отделения, девочки делают. Можно как-то помочь?
vano80, добрый день. Напишите ИНН и детали. Это МАБ или Мобайл? Какие действия совершаете? На каком этапе ошибка? Желательно, приложите скрины.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 12:20
vano80 написав:
При попытке оформления депозита онлайн
Када и как гроши на саму карту то пришли?
Депо не откроется, пока гроши не проведутся по картсчету, см. Выписку в МАБе
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 19 тра, 2020 12:21
_PORT_UA написав:
Часть вчера скинул на карту и снял
из-за этой операции снятия и возник овер, он и погасился с ДохСейфа
Юзайте сбер, там оверов не бывает
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 19 тра, 2020 12:50
Hella написав:
допустим, положила на карту больше, а они сами забрали нужное в нужное время, как это делает Приват, подумала бы
Это вы о чем. Можно по подробней. Что там приват сам и куда списывает ?
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Kalgan
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Вів 19 тра, 2020 11:09
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