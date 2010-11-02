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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8573857485758576

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 12:01

Re: Альфа-Банк

Альфа, не могли бы помочь. При попытке оформления депозита онлайн, в конце появляется надпись, что сервис недоступен. горячка говорит, что все нормально, все работает, но оформить депо с аккаунта невозможно.
С отделения, девочки делают. Можно как-то помочь?
vano80
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 12:08

  vano80 написав:Альфа, не могли бы помочь. При попытке оформления депозита онлайн, в конце появляется надпись, что сервис недоступен. горячка говорит, что все нормально, все работает, но оформить депо с аккаунта невозможно.
С отделения, девочки делают. Можно как-то помочь?

vano80, добрый день. Напишите ИНН и детали. Это МАБ или Мобайл? Какие действия совершаете? На каком этапе ошибка? Желательно, приложите скрины.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 12:20

Re: Альфа-Банк

  vano80 написав:При попытке оформления депозита онлайн

Када и как гроши на саму карту то пришли?
Депо не откроется, пока гроши не проведутся по картсчету, см. Выписку в МАБе
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 12:21

Re: Альфа-Банк

  _PORT_UA написав:Часть вчера скинул на карту и снял

из-за этой операции снятия и возник овер, он и погасился с ДохСейфа
Юзайте сбер, там оверов не бывает :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 12:50

Re: Альфа-Банк

  Hella написав:допустим, положила на карту больше, а они сами забрали нужное в нужное время, как это делает Приват, подумала бы

Это вы о чем. Можно по подробней. Что там приват сам и куда списывает ?
Kalgan
 
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