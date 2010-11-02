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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 тра, 2020 12:01
Альфа, не могли бы помочь. При попытке оформления депозита онлайн, в конце появляется надпись, что сервис недоступен. горячка говорит, что все нормально, все работает, но оформить депо с аккаунта невозможно.
С отделения, девочки делают. Можно как-то помочь?
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vano80
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Додано: Вів 19 тра, 2020 12:08
vano80 написав:
Альфа, не могли бы помочь. При попытке оформления депозита онлайн, в конце появляется надпись, что сервис недоступен. горячка говорит, что все нормально, все работает, но оформить депо с аккаунта невозможно.
С отделения, девочки делают. Можно как-то помочь?
vano80, добрый день. Напишите ИНН и детали. Это МАБ или Мобайл? Какие действия совершаете? На каком этапе ошибка? Желательно, приложите скрины.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 19 тра, 2020 12:20
vano80 написав:
При попытке оформления депозита онлайн
Када и как гроши на саму карту то пришли?
Депо не откроется, пока гроши не проведутся по картсчету, см. Выписку в МАБе
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 19 тра, 2020 12:21
_PORT_UA написав:
Часть вчера скинул на карту и снял
из-за этой операции снятия и возник овер, он и погасился с ДохСейфа
Юзайте сбер, там оверов не бывает
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 19 тра, 2020 12:50
Hella написав:
допустим, положила на карту больше, а они сами забрали нужное в нужное время, как это делает Приват, подумала бы
Это вы о чем. Можно по подробней. Что там приват сам и куда списывает ?
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Додано: Вів 19 тра, 2020 13:09
Hella написав:
Читаю форум - и таким запутанным кажется пользование кредитками, все время выясняют какие-то тонкости. Свои, кредитные, рд, проценты... скорее, игра для ума
.
Вот если бы банк сам на себя взял еще и погашение кредита, допустим, положила на карту больше, а они сами забрали нужное в нужное время, как это делает Приват, подумала бы. А так страшно ).
Я тоже пытался понять, но не смог... Самое главное - цена вопроса, ради чего все эти завороты\уловки\ловушки\кодовые слова и т.д.
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Бекас
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Додано: Вів 19 тра, 2020 13:20
Раніше в мобайлі коли поповнюєш пакетну картку - картку іншого банка можна було зчитати по NFC замість того щоб номер вводити?
А то наче було - а зараз не бачу. Тільки сфотографувати є.
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mephala
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Додано: Вів 19 тра, 2020 13:22
mephala написав:
Раніше в мобайлі коли поповнюєш пакетну картку - картку іншого банка можна було зчитати по NFC замість того щоб номер вводити?
А то наче було - а зараз не бачу. Тільки сфотографувати є.
mephala, доброго дня. Була можливість лише сфотографувати.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 19 тра, 2020 13:27
Son of Sun написав:
У Альфы не самые простые условия, потому, если нет желания копаться в нюансах, и вместо кешбека иметь убыток (хрю), проще пользоваться дебетными картами - так надежнее.
У альфи можна витратитись і на дебетну картку.
З умовами це частина питання, друга частина щоб все функціонувало як би мало, а то те, то се не спрацьовує. І от це реально злить.
mustbe написав: ukrprom2014 написав:
1,5 месяца, карта ЭКО-максимум не зарегана в программе ЭКО-бонусов.
Перевыпущена новая карта ЭКО, продолжаем наблюдать
Я свои экошки 5 месяцев делал, с сентября по январь.
И ничего, таки прошёл это путь. Глючная программа, до ужаса
В цьому також переконався і тепер навіть в еко стараюсь не заходити, бо зачим собі робити нерви?
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 13:27
Alfa_Bank написав: mephala написав:
Раніше в мобайлі коли поповнюєш пакетну картку - картку іншого банка можна було зчитати по NFC замість того щоб номер вводити?
А то наче було - а зараз не бачу. Тільки сфотографувати є.
mephala, доброго дня. Була можливість лише сфотографувати.
а в яких операціях доступне сканування NFC?
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