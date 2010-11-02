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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8575857685778578>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 13:31

  mephala написав:а в яких операціях доступне сканування NFC?

Вже відповіли нижче. Кнопка повинна з'явитись знову в новому релізі.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Вів 19 тра, 2020 13:47, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 13:37

Alfa_Bank Зображення
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 13:38

  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:а в яких операціях доступне сканування NFC?

У нас немає такої послуги.

Да была у вас такая фича, даж щас при включенном НэФэСи реагирует на Альфу, Валю и Моню (у меня), пытает шо дальше делать :)
Похоже, с какого-то релиза фича потерялась :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 13:40

  Bosstone написав:Alfa_Bank Зображення

Bosstone, доброго дня. Дякую.
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 13:42

  clientage написав:Да была у вас такая фича, даж щас при включенном НэФэСи реагирует на Альфу, Валю и Моню (у меня), пытает шо дальше делать :)
Похоже, с какого-то релиза фича потерялась :(

Вижу, скрин предоставил любезный Bosstone. В новом релизе должна быть добавлена.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Вів 19 тра, 2020 13:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 13:46

Ув. Альфа банк,
С 25.05. Блэк будет без единоразовой платы, но со 150-ю грн. условной абонки, которая не платится при 25 платежах, 250к на остатках и 10к покупок.
Так?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 13:49

Добрый день. Вчера вечером оформляли девушке карту Максимум через заявку на сайте, сказали, что решение банка будет завтра и могут ещё позвонить для уточнения данных. Сегодня примерно в 9.20 позвонили с банка, ещё раз погоняли вопросами и сказали ожидать решение банка. До сих пор нет смс с решением. Когда ожидать, сегодня будет?
И ещё непонятно, делали заявку на один номер, а утром звонили на другой номер, который нигде не указывался, это нормально?
Еще не спросили дату рождения у девушки, зато мою спрашивали. Странное какое-то оформление.
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Striker
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 13:50

  mephala написав:
  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:Раніше в мобайлі коли поповнюєш пакетну картку - картку іншого банка можна було зчитати по NFC замість того щоб номер вводити?
А то наче було - а зараз не бачу. Тільки сфотографувати є.

mephala, доброго дня. Була можливість лише сфотографувати.


а в яких операціях доступне сканування NFC?


так для пополнения пакетной карты оно и было, только раньше работало, а теперь только читает, показывает (при чём правильно), запрашивает СВВ, а потом всё равно просит ввести всё руками :D
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 13:57

  guntherhouse777 написав:Ув. Альфа банк,
С 25.05. Блэк будет без единоразовой платы, но со 150-ю грн. условной абонки, которая не платится при 25 платежах, 250к на остатках и 10к покупок.
Так?

guntherhouse777, добрый день. Да. Но прошу все вопросы отложить до официальной даты старта (будет уведомление на сайте).
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 14:00

  Striker написав:Добрый день. Вчера вечером оформляли девушке карту Максимум через заявку на сайте, сказали, что решение банка будет завтра и могут ещё позвонить для уточнения данных. Сегодня примерно в 9.20 позвонили с банка, ещё раз погоняли вопросами и сказали ожидать решение банка. До сих пор нет смс с решением. Когда ожидать, сегодня будет?
И ещё непонятно, делали заявку на один номер, а утром звонили на другой номер, который нигде не указывался, это нормально?
Еще не спросили дату рождения у девушки, зато мою спрашивали. Странное какое-то оформление.

Striker, добрый день. Напишите, пожалуйста, номер телефона, который указывали при подаче заявки на сайте, проверю.
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