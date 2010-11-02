Добрый день. Вчера вечером оформляли девушке карту Максимум через заявку на сайте, сказали, что решение банка будет завтра и могут ещё позвонить для уточнения данных. Сегодня примерно в 9.20 позвонили с банка, ещё раз погоняли вопросами и сказали ожидать решение банка. До сих пор нет смс с решением. Когда ожидать, сегодня будет? И ещё непонятно, делали заявку на один номер, а утром звонили на другой номер, который нигде не указывался, это нормально? Еще не спросили дату рождения у девушки, зато мою спрашивали. Странное какое-то оформление.
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mephala написав:Раніше в мобайлі коли поповнюєш пакетну картку - картку іншого банка можна було зчитати по NFC замість того щоб номер вводити? А то наче було - а зараз не бачу. Тільки сфотографувати є.
mephala, доброго дня. Була можливість лише сфотографувати.
а в яких операціях доступне сканування NFC?
так для пополнения пакетной карты оно и было, только раньше работало, а теперь только читает, показывает (при чём правильно), запрашивает СВВ, а потом всё равно просит ввести всё руками
Striker написав:Добрый день. Вчера вечером оформляли девушке карту Максимум через заявку на сайте, сказали, что решение банка будет завтра и могут ещё позвонить для уточнения данных. Сегодня примерно в 9.20 позвонили с банка, ещё раз погоняли вопросами и сказали ожидать решение банка. До сих пор нет смс с решением. Когда ожидать, сегодня будет? И ещё непонятно, делали заявку на один номер, а утром звонили на другой номер, который нигде не указывался, это нормально? Еще не спросили дату рождения у девушки, зато мою спрашивали. Странное какое-то оформление.
Striker, добрый день. Напишите, пожалуйста, номер телефона, который указывали при подаче заявки на сайте, проверю.