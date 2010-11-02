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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8575857685778578

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 14:10

Добрый день Alfa_Bank !
Подскажите пожалуйста, каков сейчас официальный дневной лимит пополнения пакетных карт через маб или мобайл картой другого банка? Спасибо
Кассандра
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 14:16

  Кассандра написав:Добрый день Alfa_Bank !
Подскажите пожалуйста, каков сейчас официальный дневной лимит пополнения пакетных карт через маб или мобайл картой другого банка? Спасибо


Там вообще-то после каждого пополнения вроде счётчик уменьшается
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 14:17

  guntherhouse777 написав:Ув. Альфа банк,
С 25.05. Блэк будет без единоразовой платы, но со 150-ю грн. условной абонки, которая не платится при 25 платежах, 250к на остатках и 10к покупок.
Так?

Клас, в мене 30 квітня як раз зняли 200 гривень за наступний рік :?
Востаннє редагувалось Solar_simfi в Вів 19 тра, 2020 14:18, всього редагувалось 1 раз.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 14:18

  Кассандра написав:Добрый день Alfa_Bank !
Подскажите пожалуйста, каков сейчас официальный дневной лимит пополнения пакетных карт через маб или мобайл картой другого банка? Спасибо

Кассандра, добрый день. Поповнення з карти, емітованої іншим банком України (крім карт АТ «Альфа-Банк»), з метою поповнення карткових Рахунків, за виключенням операцій поповнення Кредитної Картки та для сплати заборгованості по кредиту - Денний ліміт, грн. - 150 000.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 14:24

Alfa_Bank спасибо, а давно подняли с 50к?
Кассандра
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