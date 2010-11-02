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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 тра, 2020 14:10
Добрый день Alfa_Bank !
Подскажите пожалуйста, каков сейчас официальный дневной лимит пополнения пакетных карт через маб или мобайл картой другого банка? Спасибо
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Додано: Вів 19 тра, 2020 14:16
Кассандра написав:
Добрый день Alfa_Bank
!
Подскажите пожалуйста, каков сейчас официальный дневной лимит пополнения пакетных карт через маб или мобайл картой другого банка? Спасибо
Там вообще-то после каждого пополнения вроде счётчик уменьшается
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Додано: Вів 19 тра, 2020 14:17
guntherhouse777 написав:
Ув. Альфа банк,
С 25.05. Блэк будет без единоразовой платы,
но со 150-ю грн. условной абонки, которая не платится при 25 платежах, 250к на остатках и 10к покупок.
Так?
Клас, в мене 30 квітня як раз зняли 200 гривень за наступний рік
Востаннє редагувалось Solar_simfi
в Вів 19 тра, 2020 14:18, всього редагувалось 1 раз.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 14:18
Кассандра написав:
Добрый день Alfa_Bank
!
Подскажите пожалуйста, каков сейчас официальный дневной лимит пополнения пакетных карт через маб или мобайл картой другого банка? Спасибо
Кассандра, добрый день. Поповнення з карти, емітованої іншим банком України (крім карт АТ «Альфа-Банк»), з метою поповнення карткових Рахунків, за виключенням операцій поповнення Кредитної Картки та для сплати заборгованості по кредиту - Денний ліміт, грн. - 150 000.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 14:24
Alfa_Bank спасибо, а давно подняли с 50к?
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Додано: Вів 19 тра, 2020 14:28
Кассандра написав:Alfa_Bank
спасибо, а давно подняли с 50к?
50 000 - это на одну операцию, лимит остался.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 14:38
Alfa_Bank вы наверное меня не поняли - я вообще то веду речь не про лимит на одну операцию, он кстати = 49999, а про дневной( суточный) лимит. Раньше можно было пополнить пакетную карту только на 50к/день и не копейкой более. Поэтому и возник вопрос. 150 или 50? Вот в чём вопрос (с)
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Додано: Вів 19 тра, 2020 14:49
Кассандра написав:Alfa_Bank
вы наверное меня не поняли - я вообще то веду речь не про лимит на одну операцию, он кстати = 49999, а про дневной( суточный) лимит. Раньше можно было пополнить пакетную карту только на 50к/день и не копейкой более. Поэтому и возник вопрос. 150 или 50? Вот в чём вопрос (с)
Есть еще вот такой лимит:
Поповнення з карти, емітованої іншим банком України (крім карт АТ «Альфа-Банк»), з метою поповнення Кредитної Картки, Поточного рахунку, Депозитного рахунку та сплати заборгованості по кредиту - 50 000 / 50 000 / 300 000.
Ранее поднимался вопрос о действительности этой информации. Вроде, тестировали и лимиты правильные. Если у вас будет возможность предоставить новые примеры, буду рада их получить.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 15:05
Alfa_Bank да скорее всего это он и есть. При нагоді потестю и Вам сообщу
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Додано: Вів 19 тра, 2020 15:08
Solar_simfi написав: guntherhouse777 написав:
Ув. Альфа банк,
С 25.05. Блэк будет без единоразовой платы,
но со 150-ю грн. условной абонки, которая не платится при 25 платежах, 250к на остатках и 10к покупок.
Так?
Клас, в мене 30 квітня як раз зняли 200 гривень за наступний рік
Ну то таке - в одному місці прибуває, в іншому убуває.
Solar_simfi написав:
Прийшло 800 на Мастер для виплат. Перша акція такого типу, коли Приват виплатив особисто мені вчасно, без "додаткових списків", звернень до чату, тощо.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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