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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 тра, 2020 15:12
Кассандра написав:Alfa_Bank
да скорее всего это он и есть. При нагоді потестю и Вам сообщу
Спасибо. Буду благодарна.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 19 тра, 2020 15:14
Alfa_Bank написав: Кассандра написав:Alfa_Bank
вы наверное меня не поняли - я вообще то веду речь не про лимит на одну операцию, он кстати = 49999, а про дневной( суточный) лимит. Раньше можно было пополнить пакетную карту только на 50к/день и не копейкой более. Поэтому и возник вопрос. 150 или 50? Вот в чём вопрос (с)
Есть еще вот такой лимит:
Поповнення з карти, емітованої іншим банком України (крім карт АТ «Альфа-Банк»), з метою поповнення Кредитної Картки, Поточного рахунку, Депозитного рахунку та сплати заборгованості по кредиту - 50 000 / 50 000 / 300 000.
Ранее поднимался вопрос о действительности этой информации. Вроде, тестировали и лимиты правильные. Если у вас будет возможность предоставить новые примеры, буду рада их получить.
Пополнение депозитов с карты другого банка когда включат? В документе упоминается про депозитный счёт, а пополнение с карты другого банка недоступно.
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Kevin
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Додано: Вів 19 тра, 2020 15:17
Kalgan написав: Hella написав:
допустим, положила на карту больше, а они сами забрали нужное в нужное время, как это делает Приват, подумала бы
Это вы о чем. Можно по подробней. Что там приват сам и куда списывает ?
Ну вот купила я что-то через оплату частями. В какой-то день положила на счет сумму больше, чем нужно для оплаты. Они сами сняли нужное, а на оставшиеся свои что-то платят. А в Альфе (вроде) если что-то погашаешь, то нужно высчитать точно, если больше - могут наказать, т.к. посчитают свое-чужое (это если я правильно поняла некоторые комменты
).
Так что да, хоть и соблазнительно взять кредитку, но лучше останусь с дебеткой
.
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Hella
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Додано: Вів 19 тра, 2020 15:30
Kevin написав:
Пополнение депозитов с карты другого банка когда включат? В документе упоминается про депозитный счёт, а пополнение с карты другого банка недоступно.
Kevin, добрый день. Пока не подскажу. Передам на рассмотрение.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 19 тра, 2020 15:34
Alfa_Bank написав: Kevin написав:
Пополнение депозитов с карты другого банка когда включат? В документе упоминается про депозитный счёт, а пополнение с карты другого банка недоступно.
Kevin, добрый день. Пока не подскажу. Передам на рассмотрение.
Обязательно включите эту опцию. До 26 апреля 2017 года эта опция была.
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Kevin
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