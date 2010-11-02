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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 тра, 2020 15:12
Кассандра написав:Alfa_Bank
да скорее всего это он и есть. При нагоді потестю и Вам сообщу
Спасибо. Буду благодарна.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 15:14
Alfa_Bank написав: Кассандра написав:Alfa_Bank
вы наверное меня не поняли - я вообще то веду речь не про лимит на одну операцию, он кстати = 49999, а про дневной( суточный) лимит. Раньше можно было пополнить пакетную карту только на 50к/день и не копейкой более. Поэтому и возник вопрос. 150 или 50? Вот в чём вопрос (с)
Есть еще вот такой лимит:
Поповнення з карти, емітованої іншим банком України (крім карт АТ «Альфа-Банк»), з метою поповнення Кредитної Картки, Поточного рахунку, Депозитного рахунку та сплати заборгованості по кредиту - 50 000 / 50 000 / 300 000.
Ранее поднимался вопрос о действительности этой информации. Вроде, тестировали и лимиты правильные. Если у вас будет возможность предоставить новые примеры, буду рада их получить.
Пополнение депозитов с карты другого банка когда включат? В документе упоминается про депозитный счёт, а пополнение с карты другого банка недоступно.
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Kevin
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Додано: Вів 19 тра, 2020 15:17
Kalgan написав: Hella написав:
допустим, положила на карту больше, а они сами забрали нужное в нужное время, как это делает Приват, подумала бы
Это вы о чем. Можно по подробней. Что там приват сам и куда списывает ?
Ну вот купила я что-то через оплату частями. В какой-то день положила на счет сумму больше, чем нужно для оплаты. Они сами сняли нужное, а на оставшиеся свои что-то платят. А в Альфе (вроде) если что-то погашаешь, то нужно высчитать точно, если больше - могут наказать, т.к. посчитают свое-чужое (это если я правильно поняла некоторые комменты
).
Так что да, хоть и соблазнительно взять кредитку, но лучше останусь с дебеткой
.
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Hella
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Додано: Вів 19 тра, 2020 15:30
Kevin написав:
Пополнение депозитов с карты другого банка когда включат? В документе упоминается про депозитный счёт, а пополнение с карты другого банка недоступно.
Kevin, добрый день. Пока не подскажу. Передам на рассмотрение.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 15:34
Alfa_Bank написав: Kevin написав:
Пополнение депозитов с карты другого банка когда включат? В документе упоминается про депозитный счёт, а пополнение с карты другого банка недоступно.
Kevin, добрый день. Пока не подскажу. Передам на рассмотрение.
Обязательно включите эту опцию. До 26 апреля 2017 года эта опция была.
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Kevin
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Додано: Вів 19 тра, 2020 16:14
Hella написав:
А в Альфе (вроде) если что-то погашаешь, то нужно высчитать точно, если больше - могут наказать, т.к. посчитают свое-чужое
(это если я правильно поняла некоторые комменты
).
Да, приват безусловно проще во многом. Насколько я понял, высчитывают до копейки тут те, кто не хочет эту самую копейку переплатить банку, в буквальном смысле этого слова. и кредитки гасят в самый последний день.
А вот мысль по поводу наказать, за переплату
по кредиту, я что-то в постах на форуме не увидел. Может оф. представитель Alfa_Bank
это прокомментирует.?
В логике вещей такого быть не может
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Kalgan
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Додано: Вів 19 тра, 2020 16:24
Kalgan написав:
Да, приват безусловно проще во многом. Насколько я понял, высчитывают до копейки тут те, кто не хочет эту самую копейку переплатить банку, в буквальном смысле этого слова. и кредитки гасят в самый последний день.
А вот мысль по поводу наказать, за переплату
по кредиту, я что-то в постах на форуме не увидел. Может оф. представитель Alfa_Bank
это прокомментирует.?
В логике вещей такого быть не может
У нас такого нет.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 16:39
Kalgan написав: Hella написав:
А в Альфе (вроде) если что-то погашаешь, то нужно высчитать точно, если больше - могут наказать, т.к. посчитают свое-чужое
(это если я правильно поняла некоторые комменты
).
Да, приват безусловно проще во многом. Насколько я понял, высчитывают до копейки тут те, кто не хочет эту самую копейку переплатить банку, в буквальном смысле этого слова. и кредитки гасят в самый последний день.
А вот мысль по поводу наказать, за переплату
по кредиту, я что-то в постах на форуме не увидел. Может оф. представитель Alfa_Bank
это прокомментирует.?
В логике вещей такого быть не может
скорее всего имеется ввиду отсутствие предложения по рассрочке при наличии собственных, а не кредитных средств в момент списания операции.
ну так завуалированно
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Додано: Вів 19 тра, 2020 16:45
Alfa_Bank
Вдогонку к вопросам по кредитке. Рассматриваю возможность оформления кредитки. Есть несколько вопросов.
1.РД будет дата обращения в отделение или дата, когда будет выдана карта ?
2. На предварительно одобренный кред лимит, что светит в мобайле можно рассчитывать или при рассмотрении заявки возможны изменения в меньшую сторону ?
3.Кред лимит говорят сразу, или уже узнаю после получения карты ?
4. Можно ли ограничить кред лимит определенной суммой (которая меньше, чем одобренная банком) и как это сделать ?
5. Какие страховки и прочие ненужные услуги подключаются к карте, от чего можно отказаться сразу при оформлении и как отключить те, от которых отказаться в отделении нельзя.
Если что забыл по нюансам, буду благодарен за подсказки ))
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Додано: Вів 19 тра, 2020 16:55
Kalgan написав:Alfa_Bank
Вдогонку к вопросам по кредитке. Рассматриваю возможность оформления кредитки. Есть несколько вопросов.
1.РД будет дата обращения в отделение или дата, когда будет выдана карта ?
2. На предварительно одобренный кред лимит, что светит в мобайле можно рассчитывать или при рассмотрении заявки возможны изменения в меньшую сторону ?
3.Кред лимит говорят сразу, или уже узнаю после получения карты ?
4. Можно ли ограничить кред лимит определенной суммой (которая меньше, чем одобренная банком) и как это сделать ?
5. Какие страховки и прочие ненужные услуги подключаются к карте, от чего можно отказаться сразу при оформлении и как отключить те, от которых отказаться в отделении нельзя.
Если что забыл по нюансам, буду благодарен за подсказки ))
1. Дата, когда будет выдана карта и подписан договор.
2. Лимит может меняться.
3. Скажут до получения.
4. Сразу нет. Но после получения можете в отделении подписать доп.соглашение на уменьшение лимита.
5. Все отключается после оформления.
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