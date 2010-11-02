Додано: Вів 19 тра, 2020 16:45

Alfa_Bank

Вдогонку к вопросам по кредитке. Рассматриваю возможность оформления кредитки. Есть несколько вопросов.

1.РД будет дата обращения в отделение или дата, когда будет выдана карта ?

2. На предварительно одобренный кред лимит, что светит в мобайле можно рассчитывать или при рассмотрении заявки возможны изменения в меньшую сторону ?

3.Кред лимит говорят сразу, или уже узнаю после получения карты ?

4. Можно ли ограничить кред лимит определенной суммой (которая меньше, чем одобренная банком) и как это сделать ?

5. Какие страховки и прочие ненужные услуги подключаются к карте, от чего можно отказаться сразу при оформлении и как отключить те, от которых отказаться в отделении нельзя.

Если что забыл по нюансам, буду благодарен за подсказки ))