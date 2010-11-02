Kalgan написав:Какой примерно временной лаг от заявки в отделении до получения карты ?
Я через 6-7 дней получил. Только зачем Вам отделение, если можно оформить заявку через сайт, дать все данные и ответить на вопросы по телефону не посещая отделение, и получить потом карту курьером. У меня получение происходило в течении 10 минут во Франсуа в 2 минутах от дома.
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Hella написав:А в Альфе (вроде) если что-то погашаешь, то нужно высчитать точно, если больше - могут наказать, т.к. посчитают свое-чужое (это если я правильно поняла некоторые комменты ).
Да, приват безусловно проще во многом. Насколько я понял, высчитывают до копейки тут те, кто не хочет эту самую копейку переплатить банку, в буквальном смысле этого слова. и кредитки гасят в самый последний день. А вот мысль по поводу наказать, за переплату по кредиту, я что-то в постах на форуме не увидел. Может оф. представитель Alfa_Bank это прокомментирует.? В логике вещей такого быть не может
Щоб зрозуміти думку Hella - для прикладу переплатіть суму більшу ніж заборгованість по картці, після чого спробуйте вивести з картки власні кошти. Безкоштовно грошима не вийде. Ось вам і покарання за переплату.
Alien написав:Щоб зрозуміти думку Hella - для прикладу переплатіть суму більшу ніж заборгованість по картці, після чого спробуйте вивести з картки власні кошти. Безкоштовно грошима не вийде. Ось вам і покарання за переплату.
Ну не смогу я вывести без комиса те 10 грн сверху. Ну и что ? Зато не буду париться про возможные потери из за недоплаты 3-х копеек за кредит В привате тоже с универсальной без комиса не выведешь, только через депо на кдв.