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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8577857885798580

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 17:02

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:1. Дата, когда будет выдана карта и подписан договор.

Ясно.
Какой примерно временной лаг от заявки в отделении до получения карты ?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 17:05

  Kalgan написав:
  Alfa_Bank написав:1. Дата, когда будет выдана карта и подписан договор.

Ясно.
Какой примерно временной лаг от заявки в отделении до получения карты ?

Для Киева - до 4 раб.дней, для регионов - до 7 раб.дней.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 17:07

  clientage написав:Да была у вас такая фича, даж щас при включенном НэФэСи реагирует на Альфу, Валю и Моню (у меня), пытает шо дальше делать :)
Похоже, с какого-то релиза фича потерялась :(


Ось-ось. і я кажу що було.
Навіть зараз є але тільки коли просто піднести картку при закритому додатку.
В самому додатку кнопка зникла.
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Востаннє редагувалось mephala в Вів 19 тра, 2020 17:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 17:15

  Kalgan написав:Какой примерно временной лаг от заявки в отделении до получения карты ?

Я через 6-7 дней получил. Только зачем Вам отделение, если можно оформить заявку через сайт, дать все данные и ответить на вопросы по телефону не посещая отделение, и получить потом карту курьером. У меня получение происходило в течении 10 минут во Франсуа в 2 минутах от дома. :)
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 17:16

  Kalgan написав:
  Hella написав:А в Альфе (вроде) если что-то погашаешь, то нужно высчитать точно, если больше - могут наказать, т.к. посчитают свое-чужое (это если я правильно поняла некоторые комменты :)).

Да, приват безусловно проще во многом. Насколько я понял, высчитывают до копейки тут те, кто не хочет эту самую копейку переплатить банку, в буквальном смысле этого слова. и кредитки гасят в самый последний день.
А вот мысль по поводу наказать, за переплату по кредиту, я что-то в постах на форуме не увидел. Может оф. представитель Alfa_Bank это прокомментирует.?
В логике вещей такого быть не может :)

Щоб зрозуміти думку Hella - для прикладу переплатіть суму більшу ніж заборгованість по картці, після чого спробуйте вивести з картки власні кошти. Безкоштовно грошима не вийде. Ось вам і покарання за переплату.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 17:27

  Alien написав:Щоб зрозуміти думку Hella - для прикладу переплатіть суму більшу ніж заборгованість по картці, після чого спробуйте вивести з картки власні кошти. Безкоштовно грошима не вийде. Ось вам і покарання за переплату.

Ну не смогу я вывести без комиса те 10 грн сверху. Ну и что ? Зато не буду париться про возможные потери из за недоплаты 3-х копеек за кредит :mrgreen:
В привате тоже с универсальной без комиса не выведешь, только через депо на кдв.
Kalgan
 
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