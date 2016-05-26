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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8577857885798580

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 17:02

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:1. Дата, когда будет выдана карта и подписан договор.

Ясно.
Какой примерно временной лаг от заявки в отделении до получения карты ?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 17:05

  Kalgan написав:
  Alfa_Bank написав:1. Дата, когда будет выдана карта и подписан договор.

Ясно.
Какой примерно временной лаг от заявки в отделении до получения карты ?

Для Киева - до 4 раб.дней, для регионов - до 7 раб.дней.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 17:07

  clientage написав:Да была у вас такая фича, даж щас при включенном НэФэСи реагирует на Альфу, Валю и Моню (у меня), пытает шо дальше делать :)
Похоже, с какого-то релиза фича потерялась :(


Ось-ось. і я кажу що було.
Навіть зараз є але тільки коли просто піднести картку при закритому додатку.
В самому додатку кнопка зникла.
Зображення
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Востаннє редагувалось mephala в Вів 19 тра, 2020 17:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 17:15

  Kalgan написав:Какой примерно временной лаг от заявки в отделении до получения карты ?

Я через 6-7 дней получил. Только зачем Вам отделение, если можно оформить заявку через сайт, дать все данные и ответить на вопросы по телефону не посещая отделение, и получить потом карту курьером. У меня получение происходило в течении 10 минут во Франсуа в 2 минутах от дома. :)
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Striker
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 17:16

  Kalgan написав:
  Hella написав:А в Альфе (вроде) если что-то погашаешь, то нужно высчитать точно, если больше - могут наказать, т.к. посчитают свое-чужое (это если я правильно поняла некоторые комменты :)).

Да, приват безусловно проще во многом. Насколько я понял, высчитывают до копейки тут те, кто не хочет эту самую копейку переплатить банку, в буквальном смысле этого слова. и кредитки гасят в самый последний день.
А вот мысль по поводу наказать, за переплату по кредиту, я что-то в постах на форуме не увидел. Может оф. представитель Alfa_Bank это прокомментирует.?
В логике вещей такого быть не может :)

Щоб зрозуміти думку Hella - для прикладу переплатіть суму більшу ніж заборгованість по картці, після чого спробуйте вивести з картки власні кошти. Безкоштовно грошима не вийде. Ось вам і покарання за переплату.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 17:27

  Alien написав:Щоб зрозуміти думку Hella - для прикладу переплатіть суму більшу ніж заборгованість по картці, після чого спробуйте вивести з картки власні кошти. Безкоштовно грошима не вийде. Ось вам і покарання за переплату.

Ну не смогу я вывести без комиса те 10 грн сверху. Ну и что ? Зато не буду париться про возможные потери из за недоплаты 3-х копеек за кредит :mrgreen:
В привате тоже с универсальной без комиса не выведешь, только через депо на кдв.
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 17:29

  Striker написав:
  Kalgan написав:Какой примерно временной лаг от заявки в отделении до получения карты ?

Я через 6-7 дней получил. Только зачем Вам отделение, если можно оформить заявку через сайт, дать все данные и ответить на вопросы по телефону не посещая отделение, и получить потом карту курьером. У меня получение происходило в течении 10 минут во Франсуа в 2 минутах от дома. :)

Да вроде писали, что при оформлении в отделении меньше глупых вопросов задают :mrgreen:
Да и отделение у меня в 1 минуте ходьбы от дома :D
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 17:44

  Kalgan написав:В привате тоже с универсальной без комиса не выведешь, только через депо на кдв.
З привата власнi кошти з унi можна вивести без проблем та без комiсу за 20 хвилин. Щодо Альфи якщо сума 10 грн. то дiйсно не проблема. Але уявiть собi наприклад коли на картку надiйшло поаернення за бракований товар, де брак був виявлений через кiлька мiсяiв пiсля покупки. Або за квитки того ж райнейру чи вiзейру. А картка вже виведена в нуль. I це вже не 10 грн.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 17:54

Re: Альфа-Банк

  Alien написав:З привата власнi кошти з унi можна вивести без проблем та без комiсу за 20 хвилин. Щодо Альфи якщо сума 10 грн. то дiйсно не проблема. Але уявiть собi наприклад коли на картку надiйшло поаернення за бракований товар, де брак був виявлений через кiлька мiсяiв пiсля покупки. Або за квитки того ж райнейру чи вiзейру. А картка вже виведена в нуль. I це вже не 10 грн.

Поделитесь способом с приватом. Вариант с приват-вкладом вроде давно закрыли.
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 18:00

  Striker написав:Только зачем Вам отделение, если можно оформить заявку через сайт, дать все данные и ответить на вопросы по телефону не посещая отделение, и получить потом карту курьером.

Вам пофиг на дату РД, а мне пофиг на кредитку с произвольной датой в течение месяца.

А посещая отделение в своё время, я точно знал, что здесь и сейчас (1 числа) я подпишу договор и получу свою кредитку!
Vorlon
 
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