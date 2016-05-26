Kalgan написав:Какой примерно временной лаг от заявки в отделении до получения карты ?
Я через 6-7 дней получил. Только зачем Вам отделение, если можно оформить заявку через сайт, дать все данные и ответить на вопросы по телефону не посещая отделение, и получить потом карту курьером. У меня получение происходило в течении 10 минут во Франсуа в 2 минутах от дома.
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Hella написав:А в Альфе (вроде) если что-то погашаешь, то нужно высчитать точно, если больше - могут наказать, т.к. посчитают свое-чужое (это если я правильно поняла некоторые комменты ).
Да, приват безусловно проще во многом. Насколько я понял, высчитывают до копейки тут те, кто не хочет эту самую копейку переплатить банку, в буквальном смысле этого слова. и кредитки гасят в самый последний день. А вот мысль по поводу наказать, за переплату по кредиту, я что-то в постах на форуме не увидел. Может оф. представитель Alfa_Bank это прокомментирует.? В логике вещей такого быть не может
Щоб зрозуміти думку Hella - для прикладу переплатіть суму більшу ніж заборгованість по картці, після чого спробуйте вивести з картки власні кошти. Безкоштовно грошима не вийде. Ось вам і покарання за переплату.
Alien написав:Щоб зрозуміти думку Hella - для прикладу переплатіть суму більшу ніж заборгованість по картці, після чого спробуйте вивести з картки власні кошти. Безкоштовно грошима не вийде. Ось вам і покарання за переплату.
Ну не смогу я вывести без комиса те 10 грн сверху. Ну и что ? Зато не буду париться про возможные потери из за недоплаты 3-х копеек за кредит В привате тоже с универсальной без комиса не выведешь, только через депо на кдв.
Kalgan написав:Какой примерно временной лаг от заявки в отделении до получения карты ?
Я через 6-7 дней получил. Только зачем Вам отделение, если можно оформить заявку через сайт, дать все данные и ответить на вопросы по телефону не посещая отделение, и получить потом карту курьером. У меня получение происходило в течении 10 минут во Франсуа в 2 минутах от дома.
Да вроде писали, что при оформлении в отделении меньше глупых вопросов задают Да и отделение у меня в 1 минуте ходьбы от дома
Kalgan написав:В привате тоже с универсальной без комиса не выведешь, только через депо на кдв.
З привата власнi кошти з унi можна вивести без проблем та без комiсу за 20 хвилин. Щодо Альфи якщо сума 10 грн. то дiйсно не проблема. Але уявiть собi наприклад коли на картку надiйшло поаернення за бракований товар, де брак був виявлений через кiлька мiсяiв пiсля покупки. Або за квитки того ж райнейру чи вiзейру. А картка вже виведена в нуль. I це вже не 10 грн.
Alien написав:З привата власнi кошти з унi можна вивести без проблем та без комiсу за 20 хвилин. Щодо Альфи якщо сума 10 грн. то дiйсно не проблема. Але уявiть собi наприклад коли на картку надiйшло поаернення за бракований товар, де брак був виявлений через кiлька мiсяiв пiсля покупки. Або за квитки того ж райнейру чи вiзейру. А картка вже виведена в нуль. I це вже не 10 грн.
Поделитесь способом с приватом. Вариант с приват-вкладом вроде давно закрыли.