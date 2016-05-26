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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8578857985808581

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 19:10

Это вместо смс подтверждения просто кнопка будет, или я не так понял ?
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Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 19:39

Re: Альфа-Банк

Я правильно понял?

1 В новых тарифах по дебетовым картам пакет "Comfort Zero" интегрировали в существующие пакеты:
— Zero = Основная карта (з/п и другие соцвыплаты);
— карты текущего пакета превратят в личные карты и фактически ничего не изменяется.

2 Далее в пакете Comfort можно оформить 1 основную карту и 1 личную карту в любой валюте. В других пакетах аналогично.

3 Открыть основную карту без получения на неё выплат (з/п, соцвып), чтобы иметь бесплатную карту не получится.

PS Альфа-Банк, нормоконтроль видимо ваша же служба безопасности забанила — оформление текста в новых тарифах хромает: есть пропущенные пробелы, разные типы тире (порой вместо них даже дефисы поставлены), разные типы кавычек; дробная часть то, через точку, то через запятую указывается)...
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 19:46

  Vorlon написав:
  Striker написав:Только зачем Вам отделение, если можно оформить заявку через сайт, дать все данные и ответить на вопросы по телефону не посещая отделение, и получить потом карту курьером.

Вам пофиг на дату РД, а мне пофиг на кредитку с произвольной датой в течение месяца.

А посещая отделение в своё время, я точно знал, что здесь и сейчас (1 числа) я подпишу договор и получу свою кредитку!

Заказал через сайт, договорился с курьером о дате встречи и подписания договора.
Это можно сделать в течение 30 или 45 дней (не помню точно) после согласования КЛ.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 19:55

Re: Альфа-Банк

  MASolomko написав:В новых тарифах по дебетовым картам пакет "Comfort Zero"

Где вы новые тарифы/пакеты смотрите. На сайте алки вроде нет :?:
Kalgan
 
Повідомлень: 308
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 19:56

Re: Альфа-Банк

Kalgan, с сайта банка :D
  Волоdимир написав:https://alfabank.ua/upload/tarrifs-comf ... k-2020.pdf
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 20:13

Дали таки лимит жене, 14к. Только тянули почти сутки и кучу вопросов задавали)
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Striker
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  #<1 ... 8578857985808581
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