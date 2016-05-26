Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 тра, 2020 19:10
Это вместо смс подтверждения просто кнопка будет, или я не так понял ?
Kalgan
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Додано: Вів 19 тра, 2020 19:39
Я правильно понял?
1 В новых тарифах по дебетовым картам пакет "Comfort Zero" интегрировали в существующие пакеты: — Zero = Основная карта (з/п и другие соцвыплаты); — карты текущего пакета превратят в личные карты и фактически ничего не изменяется. 2 Далее в пакете Comfort можно оформить 1 основную карту и 1 личную карту в любой валюте. В других пакетах аналогично. 3 Открыть основную карту без получения на неё выплат (з/п, соцвып), чтобы иметь бесплатную карту не получится. PS Альфа-Банк, нормоконтроль видимо ваша же служба безопасности забанила — оформление текста в новых тарифах хромает: есть пропущенные пробелы, разные типы тире (порой вместо них даже дефисы поставлены), разные типы кавычек; дробная часть то, через точку, то через запятую указывается)...
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MASolomko
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Додано: Вів 19 тра, 2020 19:46
Vorlon написав: Striker написав:
Только зачем Вам отделение, если можно оформить заявку через сайт, дать все данные и ответить на вопросы по телефону не посещая отделение, и получить потом карту курьером.
Вам пофиг на дату РД, а мне пофиг на кредитку с произвольной датой в течение месяца.
А посещая отделение в своё время, я точно знал, что здесь и сейчас (1 числа) я подпишу договор и получу свою кредитку!
Заказал через сайт, договорился с курьером о дате встречи и подписания договора.
Это можно сделать в течение 30 или 45 дней (не помню точно) после согласования КЛ.
guntherhouse777
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Додано: Вів 19 тра, 2020 19:55
MASolomko написав:
В новых тарифах по дебетовым картам пакет "Comfort Zero"
Где вы новые тарифы/пакеты смотрите. На сайте алки вроде нет
Kalgan
Повідомлень: 308
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Подякували: 43 раз.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 19:56
Kalgan, с сайта банка
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50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Повідомлень: 1977
З нами з: 08.03.18
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Додано: Вів 19 тра, 2020 20:13
Дали таки лимит жене, 14к. Только тянули почти сутки и кучу вопросов задавали)
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Striker
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