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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 тра, 2020 19:10
Додано: Вів 19 тра, 2020 19:39
Re: Альфа-Банк
Я правильно понял?
1 В новых тарифах по дебетовым картам пакет "Comfort Zero" интегрировали в существующие пакеты:
— Zero = Основная карта (з/п и другие соцвыплаты);
— карты текущего пакета превратят в личные карты и фактически ничего не изменяется.
2 Далее в пакете Comfort можно оформить 1 основную карту и 1 личную карту в любой валюте. В других пакетах аналогично.
3 Открыть основную карту без получения на неё выплат (з/п, соцвып), чтобы иметь бесплатную карту не получится.
PS Альфа-Банк, нормоконтроль видимо ваша же служба безопасности забанила — оформление текста в новых тарифах хромает: есть пропущенные пробелы, разные типы тире (порой вместо них даже дефисы поставлены), разные типы кавычек; дробная часть то, через точку, то через запятую указывается)...
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Вів 19 тра, 2020 19:46
Заказал через сайт, договорился с курьером о дате встречи и подписания договора.
Это можно сделать в течение 30 или 45 дней (не помню точно) после согласования КЛ.
Додано: Вів 19 тра, 2020 19:55
Re: Альфа-Банк
Додано: Вів 19 тра, 2020 19:56
Re: Альфа-Банк
Kalgan, с сайта банка
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Вів 19 тра, 2020 20:13
Дали таки лимит жене, 14к. Только тянули почти сутки и кучу вопросов задавали)
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, pokupon, citrus и т.д.
Регистрируйся по ссылке:
Додано: Вів 19 тра, 2020 20:31
Серьёзно? По ссылке текущие тарифы, новых в упор не вижу!
Додано: Вів 19 тра, 2020 21:00
по вашей ссылке
Додано: Вів 19 тра, 2020 21:03
Советую неофитам не схематозников изучать а попробовать проникнуться рациональным использованием КК у Альфы.
Максимум ничем не сложнее Приватовской Уни, только здесь у каждого клиента своя РД, а у Привата это всегда последний календ. дн.
В принципе мона и подгадать, шобы РД была 31го, нуна просто подписать договор 31го числа. У Алки дают +30..31 дн на погашение задолженности, а у Привата +25.
Только из неофитов мало кто пользуется грейсом 62дн (у Привата 55дн) на всю катушку, они вааще, часто, ток ОМП платят.
В этом плане ХИ-клиенты -- образец пунктуальности.
КК типа Максимум еще называют револьверными, т.к. траты/погашения у них возможны по типу револьверного барабана Ото сделал 3 покупки, т.е. пульнул три раза с барабану, значит можешь следующий раз либо дослать все 3 патрона в барабан, либо тока два, либо вааще пульнуть еще 3 раза оставшимися патронами. Ну а если патронов уже нема, то нуна ждать када появятся новые патроны, т.е. будут поступления средств от з/п, вкладов и т.п. Ну а если ты получил револьвер с полным боекомплектом, то и сдать его прапору должен полностью снаряженным, причем если чо не хватает, то прапор дает тебе +30дн на поиски недостающего -- погашения задолженности, а если так все же и не нашел, то мона гасить по частям, но за это прапор возмет с тебя комисс. Причем прапор недурак, и берет комисс за все 6 патронов, даже если ты 1..2 таки ухитрился вернуть.
Задача смекалистого стрелка так организовать стрельбу и пополнение барабана, шобы настрелять целей как мона больше, а прапор не слупил комисс. Прапор, канешна, может обидиться, но его греет мысля, шо стрелок таки пользуется его патронами, и може када таки и не подгадает с резервом боезапаса
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 19 тра, 2020 21:13
Re: Альфа-Банк
У привата это 25 число, нет переноса РД, выпавшей на выходной, снятие нала не выпадает из грейса и нет разницы в канале пополнения
Но и плющек в виде КБ тоже нет
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