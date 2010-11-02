Додано: Вів 19 тра, 2020 21:03

Kalgan написав: Hella написав: А в Альфе (вроде) если что-то погашаешь, то нужно высчитать точно, если больше - могут наказать, т.к. посчитают свое-чужое (это если я правильно поняла некоторые комменты ). А в Альфе (вроде) если что-то погашаешь, то(это если я правильно поняла некоторые комменты).

Да, приват безусловно проще во многом. Насколько я понял, высчитывают до копейки тут те, кто не хочет эту самую копейку переплатить банку, в буквальном смысле этого слова. и кредитки гасят в самый последний день.

А вот мысль по поводу наказать, за переплату по кредиту, я что-то в постах на форуме не увидел. Может оф. представитель Alfa_Bank это прокомментирует.?

В логике вещей такого быть не может Да, приват безусловно проще во многом. Насколько я понял, высчитывают до копейки тут те, кто не хочет эту самую копейку переплатить банку, в буквальном смысле этого слова. и кредитки гасят в самый последний день.А вот мысль по поводу наказать,по кредиту, я что-то в постах на форуме не увидел. Может оф. представительэто прокомментирует.?В логике вещей такого быть не может

Советую неофитам не схематозников изучатьа попробовать проникнуться рациональным использованием КК у Альфы.Максимум ничем не сложнее Приватовской Уни, только здесь у каждого клиента своя РД, а у Привата это всегда последний календ. дн.В принципе мона и подгадать, шобы РД была 31го, нуна просто подписать договор 31го числа. У Алки дают +30..31 дн на погашение задолженности, а у Привата +25.Только из неофитов мало кто пользуется грейсом 62дн (у Привата 55дн) на всю катушку, они вааще, часто, ток ОМП платят.В этом плане ХИ-клиенты -- образец пунктуальности.КК типа Максимум еще называют револьверными, т.к. траты/погашения у них возможны по типу револьверного барабанаОто сделал 3 покупки, т.е. пульнул три раза с барабану, значит можешь следующий раз либо дослать все 3 патрона в барабан, либо тока два, либо вааще пульнуть еще 3 раза оставшимися патронами. Ну а если патронов уже нема, то нуна ждать када появятся новые патроны, т.е. будут поступления средств от з/п, вкладов и т.п. Ну а если ты получил револьвер с полным боекомплектом, то и сдать его прапору должен полностью снаряженным, причем если чо не хватает, то прапор дает тебе +30дн на поиски недостающего -- погашения задолженности, а если так все же и не нашел, то мона гасить по частям, но за это прапор возмет с тебя комисс. Причем прапор недурак, и берет комисс за все 6 патронов, даже если ты 1..2 таки ухитрился вернуть.Задача смекалистого стрелка так организовать стрельбу и пополнение барабана, шобы настрелять целей как мона больше, а прапор не слупил комисс. Прапор, канешна, может обидиться, но его греет мысля, шо стрелок таки пользуется его патронами, и може када таки и не подгадает с резервом боезапаса