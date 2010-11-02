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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 тра, 2020 21:15
безкоштовні картки(основні та/або додаткові), не рахуючи першої Основної картки у гривні відкритої у пакеті п.1.1), Прим.7
1 картка типу Visa Rewards- для ультри
2 картки типу Visa Platinum - для Visa Platinum
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Волоdимир
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Додано: Вів 19 тра, 2020 21:22
Волоdимир написав:
безкоштовні картки(основні та/або додаткові), не рахуючи першої Основної картки у гривні відкритої у пакеті п.1.1), Прим.7
1 картка типу Visa Rewards- для ультри
2 картки типу Visa Platinum - для Visa Platinum
И? Что тут нового ?
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Kalgan
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Додано: Вів 19 тра, 2020 21:25
Vorlon написав:
По ссылке текущие тарифы, новых в упор не вижу!
В пакетах карты будут подразделяться на гривневую "Основную карту" (бесплатная, 1 карта на пакет, для получения з/п, соцвыплаты и т. п.) и "Личные карты" (условно-бесплатные, количество зависит от пакетов).
PS Видимо недавний инцидент касательно того, что есть соцкарта в пакете "Ultra или "Platinum Black" не делает валютные карты бесплатными, повлиял на исправление ситуации таким макаром
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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MASolomko
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Додано: Вів 19 тра, 2020 21:25
Kalgan написав: clientage написав:
Максимум ничем не сложнее Приватовской Уни, только здесь у каждого клиента своя РД, а у Привата это всегда последний календ. дн.
У привата это 25 число
, нет переноса РД, выпавшей на выходной, снятие нала не выпадает из грейса и нет разницы в канале пополнения
Но и плющек в виде КБ тоже нет
И плюшек почти не осталось. Парибас, Сима, Идея, Форвард - уже перебили все достоинства Аллы. Гашу траты с 10% кэшбэк а на продукты - и снова на полку.
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lel
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Додано: Вів 19 тра, 2020 21:31
lel написав: Kalgan написав: clientage написав:
Максимум ничем не сложнее Приватовской Уни, только здесь у каждого клиента своя РД, а у Привата это всегда последний календ. дн.
У привата это 25 число
, нет переноса РД, выпавшей на выходной, снятие нала не выпадает из грейса и нет разницы в канале пополнения
Но и плющек в виде КБ тоже нет
И плюшек почти не осталось. Парибас, Сима, Идея, Форвард - уже перебили все достоинства Аллы. Гашу траты с 10% кэшбэк а на продукты - и снова на полку.
Сиб плюшки предлагает только новым клиентам
Остальным как повезет с какой нибудь акцией по приглашению (
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Kalgan
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Додано: Вів 19 тра, 2020 21:59
Что значит новым? Закрыл карту, счет - через 45 дней уже новый. Ну и родственников никто не отменял.
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lel
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