Додано: Вів 19 тра, 2020 22:23

Kalgan написав: clientage написав: Максимум ничем не сложнее Приватовской Уни, только здесь у каждого клиента своя РД, а у Привата это всегда последний календ. дн. Максимум ничем не сложнее Приватовской Уни, только здесь у каждого клиента своя РД,

У привата это 25 число, нет переноса РД, выпавшей на выходной, снятие нала не выпадает из грейса и нет разницы в канале пополнения

Но и плющек в виде КБ тоже нет У привата, нет переноса РД, выпавшей на выходной, снятие нала не выпадает из грейса и нет разницы в канале пополненияНо и плющек в виде КБ тоже нет

Нет, у Привата РД (дата задолженности в грейсе) это таки последний календарный день месяца. И она НЕ переносится, т.к. у Привата(Акцента, Мони) нивелировано понятие "проводка по счету". Но таких банков раз, два и.. думать нуна всегдаПосле РД у Привата есть +25 дн на погашение задолженности, у Алки +30...31дн, т.е. ПО следующую РД. Може из-за этого у вас и путанница с РД?Снятие нала в грейсе -- хороший бонус, но у Привата ток одна кредитка, а у Алки штук 6, в т.ч. и со снятием нала БЕЗ комисс, но под 26% годовых. Выбирайте, шо вам нравится.Каналы пополнения да, отличаются разнообразием, есть из чего выбрать, шо подстроить под свои особенности операций с грошима. Но новичку, в принципе, без разницы -- плати за 5 дней -- не промажешь. А ХИ-клиент всегда найдет свою изюминкуПС.от "рассчитать сумму долга", а не рассчитаться по долгам. Эт банкиры такое придумали, шобы клиента запутать