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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 тра, 2020 21:15
безкоштовні картки(основні та/або додаткові), не рахуючи першої Основної картки у гривні відкритої у пакеті п.1.1), Прим.7
1 картка типу Visa Rewards- для ультри
2 картки типу Visa Platinum - для Visa Platinum
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Волоdимир
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Додано: Вів 19 тра, 2020 21:22
Волоdимир написав:
безкоштовні картки(основні та/або додаткові), не рахуючи першої Основної картки у гривні відкритої у пакеті п.1.1), Прим.7
1 картка типу Visa Rewards- для ультри
2 картки типу Visa Platinum - для Visa Platinum
И? Что тут нового ?
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Kalgan
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Додано: Вів 19 тра, 2020 21:25
Vorlon написав:
По ссылке текущие тарифы, новых в упор не вижу!
В пакетах карты будут подразделяться на гривневую "Основную карту" (бесплатная, 1 карта на пакет, для получения з/п, соцвыплаты и т. п.) и "Личные карты" (условно-бесплатные, количество зависит от пакетов).
PS Видимо недавний инцидент касательно того, что есть соцкарта в пакете "Ultra или "Platinum Black" не делает валютные карты бесплатными, повлиял на исправление ситуации таким макаром
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
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MASolomko
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Додано: Вів 19 тра, 2020 21:25
Kalgan написав: clientage написав:
Максимум ничем не сложнее Приватовской Уни, только здесь у каждого клиента своя РД, а у Привата это всегда последний календ. дн.
У привата это 25 число
, нет переноса РД, выпавшей на выходной, снятие нала не выпадает из грейса и нет разницы в канале пополнения
Но и плющек в виде КБ тоже нет
И плюшек почти не осталось. Парибас, Сима, Идея, Форвард - уже перебили все достоинства Аллы. Гашу траты с 10% кэшбэк а на продукты - и снова на полку.
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lel
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Додано: Вів 19 тра, 2020 21:31
lel написав: Kalgan написав: clientage написав:
Максимум ничем не сложнее Приватовской Уни, только здесь у каждого клиента своя РД, а у Привата это всегда последний календ. дн.
У привата это 25 число
, нет переноса РД, выпавшей на выходной, снятие нала не выпадает из грейса и нет разницы в канале пополнения
Но и плющек в виде КБ тоже нет
И плюшек почти не осталось. Парибас, Сима, Идея, Форвард - уже перебили все достоинства Аллы. Гашу траты с 10% кэшбэк а на продукты - и снова на полку.
Сиб плюшки предлагает только новым клиентам
Остальным как повезет с какой нибудь акцией по приглашению (
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Kalgan
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Додано: Вів 19 тра, 2020 21:59
Что значит новым? Закрыл карту, счет - через 45 дней уже новый. Ну и родственников никто не отменял.
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lel
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Додано: Вів 19 тра, 2020 22:23
Kalgan написав: clientage написав:
Максимум ничем не сложнее Приватовской Уни, только здесь у каждого клиента своя РД, а у Привата это всегда последний календ. дн.
У привата это 25 число
, нет переноса РД, выпавшей на выходной, снятие нала не выпадает из грейса и нет разницы в канале пополнения
Но и плющек в виде КБ тоже нет
Нет, у Привата РД (расчетная
дата задолженности в грейсе) это таки последний календарный день месяца. И она НЕ переносится, т.к. у Привата(Акцента, Мони) нивелировано понятие "проводка по счету". Но таких банков раз, два и.. думать нуна всегда
После РД у Привата есть +25 дн на погашение задолженности, у Алки +30...31дн, т.е. ПО следующую РД. Може из-за этого у вас и путанница с РД?
Снятие нала в грейсе -- хороший бонус, но у Привата ток одна кредитка, а у Алки штук 6, в т.ч. и со снятием нала БЕЗ комисс, но под 26% годовых. Выбирайте, шо вам нравится.
Каналы пополнения да, отличаются разнообразием, есть из чего выбрать, шо подстроить под свои особенности операций с грошима. Но новичку, в принципе, без разницы -- плати за 5 дней -- не промажешь. А ХИ-клиент всегда найдет свою изюминку
ПС. Расчетная
от "рассчитать сумму долга", а не рассчитаться по долгам. Эт банкиры такое придумали, шобы клиента запутать
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 19 тра, 2020 22:32
clientage написав:
ПС. Расчетная от "рассчитать сумму долга", а не рассчитаться по долгам. Эт банкиры такое придумали, шобы клиента запутать
Да, у них это хорошо получается
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Kalgan
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Додано: Сер 20 тра, 2020 07:01
Уважаемая Alfa-bank!
Почему при заказе Fast Card через мобильное приложение не дает выбрать нужное отделение в моем городе? Предлагает два остальных, а нужное - нет?
А если я хочу получить карту только там, где обслуживаюсь уже несколько лет, у тех же приятных менеджеров, а не выстаивать очереди в других?
Или у вас курьеры не везде доставляют?
Адрес нужного отделения - у Вас в личной почте.
Спасибо.
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Искатель
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