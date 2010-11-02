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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8579858085818582

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 21:15

  Kalgan написав:
  MASolomko написав:Kalgan, с сайта банка :D
  Волоdимир написав:
https://alfabank.ua/upload/tarrifs-comf ... k-2020.pdf


по вашей ссылке :mrgreen:

Зображення


безкоштовні картки(основні та/або додаткові), не рахуючи першої Основної картки у гривні відкритої у пакеті п.1.1), Прим.7
1 картка типу Visa Rewards- для ультри
2 картки типу Visa Platinum - для Visa Platinum
Волоdимир
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 21:22

Re: Альфа-Банк

  Волоdимир написав:безкоштовні картки(основні та/або додаткові), не рахуючи першої Основної картки у гривні відкритої у пакеті п.1.1), Прим.7
1 картка типу Visa Rewards- для ультри
2 картки типу Visa Platinum - для Visa Platinum


И?
Что тут нового ?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 21:25

Re: Альфа-Банк

  Vorlon написав:По ссылке текущие тарифы, новых в упор не вижу! :?
В пакетах карты будут подразделяться на гривневую "Основную карту" (бесплатная, 1 карта на пакет, для получения з/п, соцвыплаты и т. п.) и "Личные карты" (условно-бесплатные, количество зависит от пакетов).

PS Видимо недавний инцидент касательно того, что есть соцкарта в пакете "Ultra или "Platinum Black" не делает валютные карты бесплатными, повлиял на исправление ситуации таким макаром :)
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 21:25

Re: Альфа-Банк

Kalgan написав:
  clientage написав:Максимум ничем не сложнее Приватовской Уни, только здесь у каждого клиента своя РД, а у Привата это всегда последний календ. дн.

У привата это 25 число, нет переноса РД, выпавшей на выходной, снятие нала не выпадает из грейса и нет разницы в канале пополнения :D
Но и плющек в виде КБ тоже нет :(
И плюшек почти не осталось. Парибас, Сима, Идея, Форвард - уже перебили все достоинства Аллы. Гашу траты с 10% кэшбэк а на продукты - и снова на полку.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 21:31

  lel написав:
Kalgan написав:
  clientage написав:Максимум ничем не сложнее Приватовской Уни, только здесь у каждого клиента своя РД, а у Привата это всегда последний календ. дн.

У привата это 25 число, нет переноса РД, выпавшей на выходной, снятие нала не выпадает из грейса и нет разницы в канале пополнения :D
Но и плющек в виде КБ тоже нет :(
И плюшек почти не осталось. Парибас, Сима, Идея, Форвард - уже перебили все достоинства Аллы. Гашу траты с 10% кэшбэк а на продукты - и снова на полку.

Сиб плюшки предлагает только новым клиентам :(
Остальным как повезет с какой нибудь акцией по приглашению (
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 21:59

Re: Альфа-Банк

Что значит новым? Закрыл карту, счет - через 45 дней уже новый. Ну и родственников никто не отменял.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 22:23

  Kalgan написав:
  clientage написав:Максимум ничем не сложнее Приватовской Уни, только здесь у каждого клиента своя РД, а у Привата это всегда последний календ. дн.

У привата это 25 число, нет переноса РД, выпавшей на выходной, снятие нала не выпадает из грейса и нет разницы в канале пополнения :D
Но и плющек в виде КБ тоже нет :(

Нет, у Привата РД (расчетная дата задолженности в грейсе) это таки последний календарный день месяца. И она НЕ переносится, т.к. у Привата(Акцента, Мони) нивелировано понятие "проводка по счету". Но таких банков раз, два и.. думать нуна всегда :wink:
После РД у Привата есть +25 дн на погашение задолженности, у Алки +30...31дн, т.е. ПО следующую РД. Може из-за этого у вас и путанница с РД?
Снятие нала в грейсе -- хороший бонус, но у Привата ток одна кредитка, а у Алки штук 6, в т.ч. и со снятием нала БЕЗ комисс, но под 26% годовых. Выбирайте, шо вам нравится.
Каналы пополнения да, отличаются разнообразием, есть из чего выбрать, шо подстроить под свои особенности операций с грошима. Но новичку, в принципе, без разницы -- плати за 5 дней -- не промажешь. А ХИ-клиент всегда найдет свою изюминку :wink:

ПС. Расчетная от "рассчитать сумму долга", а не рассчитаться по долгам. Эт банкиры такое придумали, шобы клиента запутать :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 22:32

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:ПС. Расчетная от "рассчитать сумму долга", а не рассчитаться по долгам. Эт банкиры такое придумали, шобы клиента запутать

Да, у них это хорошо получается :)
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 07:01

Оформление Fast Card

Уважаемая Alfa-bank!
Почему при заказе Fast Card через мобильное приложение не дает выбрать нужное отделение в моем городе? Предлагает два остальных, а нужное - нет?
А если я хочу получить карту только там, где обслуживаюсь уже несколько лет, у тех же приятных менеджеров, а не выстаивать очереди в других?
Или у вас курьеры не везде доставляют?
Адрес нужного отделения - у Вас в личной почте.
Спасибо.
Искатель
 
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