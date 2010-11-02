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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8580858185828583

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 08:17

  Искатель написав:Уважаемая Alfa-bank!
Почему при заказе Fast Card через мобильное приложение не дает выбрать нужное отделение в моем городе? Предлагает два остальных, а нужное - нет?
А если я хочу получить карту только там, где обслуживаюсь уже несколько лет, у тех же приятных менеджеров, а не выстаивать очереди в других?
Или у вас курьеры не везде доставляют?
Адрес нужного отделения - у Вас в личной почте.
Спасибо.

Искатель, добрый день. Напишу в ЛС.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 8663
З нами з: 18.02.13
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  #<1 ... 8580858185828583
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