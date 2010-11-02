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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 тра, 2020 08:17
Искатель написав:
Уважаемая Alfa-bank!
Почему при заказе Fast Card через мобильное приложение не дает выбрать нужное отделение в моем городе? Предлагает два остальных, а нужное - нет?
А если я хочу получить карту только там, где обслуживаюсь уже несколько лет, у тех же приятных менеджеров, а не выстаивать очереди в других?
Или у вас курьеры не везде доставляют?
Адрес нужного отделения - у Вас в личной почте.
Спасибо.
Искатель, добрый день. Напишу в ЛС.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 20 тра, 2020 09:46
Alfa_Bank написав: Kalgan написав:
Да, приват безусловно проще во многом. Насколько я понял, высчитывают до копейки тут те, кто не хочет эту самую копейку переплатить банку, в буквальном смысле этого слова. и кредитки гасят в самый последний день.
А вот мысль по поводу наказать, за переплату
по кредиту, я что-то в постах на форуме не увидел. Может оф. представитель Alfa_Bank
это прокомментирует.?
В логике вещей такого быть не может
У нас такого нет.
Ну как это нет? Если случайно переплатил или был возврат средств, то свои деньги с кредитки можно забрать только с комиссией 4%
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