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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8580858185828583

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 08:17

  Искатель написав:Уважаемая Alfa-bank!
Почему при заказе Fast Card через мобильное приложение не дает выбрать нужное отделение в моем городе? Предлагает два остальных, а нужное - нет?
А если я хочу получить карту только там, где обслуживаюсь уже несколько лет, у тех же приятных менеджеров, а не выстаивать очереди в других?
Или у вас курьеры не везде доставляют?
Адрес нужного отделения - у Вас в личной почте.
Спасибо.

Искатель, добрый день. Напишу в ЛС.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 09:46

  Alfa_Bank написав:
  Kalgan написав:Да, приват безусловно проще во многом. Насколько я понял, высчитывают до копейки тут те, кто не хочет эту самую копейку переплатить банку, в буквальном смысле этого слова. и кредитки гасят в самый последний день.
А вот мысль по поводу наказать, за переплату по кредиту, я что-то в постах на форуме не увидел. Может оф. представитель Alfa_Bank это прокомментирует.?
В логике вещей такого быть не может :)

У нас такого нет.

Ну как это нет? Если случайно переплатил или был возврат средств, то свои деньги с кредитки можно забрать только с комиссией 4%
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 10:23

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:На сайте нет информации о новых тарифах. Все, что вы читаете (и постите на др.форумах) не менялось. Это старые тарифы.
Я зашёл на страницу https://alfabank.ua/debitcard/ultra/ с телефона и по ссылке "Дополнительно" предоставило тарифы 2019 редакции. Вот и подумал, что новшество выкатили...
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 10:39

  MASolomko написав:
  Alfa_Bank написав:На сайте нет информации о новых тарифах. Все, что вы читаете (и постите на др.форумах) не менялось. Это старые тарифы.
Я зашёл на страницу https://alfabank.ua/debitcard/ultra/ с телефона и по ссылке "Дополнительно" предоставило тарифы 2019 редакции. Вот и подумал, что новшество выкатили...

Cледите за новостями)
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 10:48

Alfa_Bank Вітання!
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Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 10:52

  Ой+ написав:Alfa_Bank Вітання!
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Доброго дня! Дякую щиро!
Alfa_Bank
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  #<1 ... 8580858185828583
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