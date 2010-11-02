Искатель написав:Уважаемая Alfa-bank! Почему при заказе Fast Card через мобильное приложение не дает выбрать нужное отделение в моем городе? Предлагает два остальных, а нужное - нет? А если я хочу получить карту только там, где обслуживаюсь уже несколько лет, у тех же приятных менеджеров, а не выстаивать очереди в других? Или у вас курьеры не везде доставляют? Адрес нужного отделения - у Вас в личной почте. Спасибо.
Kalgan написав:Да, приват безусловно проще во многом. Насколько я понял, высчитывают до копейки тут те, кто не хочет эту самую копейку переплатить банку, в буквальном смысле этого слова. и кредитки гасят в самый последний день. А вот мысль по поводу наказать, за переплату по кредиту, я что-то в постах на форуме не увидел. Может оф. представитель Alfa_Bank это прокомментирует.? В логике вещей такого быть не может
У нас такого нет.
Ну как это нет? Если случайно переплатил или был возврат средств, то свои деньги с кредитки можно забрать только с комиссией 4%