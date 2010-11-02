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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 тра, 2020 15:57
Ромасик написав:Alfa_Bank
к слову, в Киеве карты по прежнему можно получить только в 3 отделениях? Если да, то когда ожидается покращення? А то я тоже жду... Мне те 3 отделения не оч подходят
Ромасик, добрый день. с 12.05.20 наши отделения снова открылись для работы. Поэтому карту можете получить в удобном для вас. Детали уточните на горячей линии.
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Додано: Сер 20 тра, 2020 17:39
Если оплачивать продукты по NFC через GPay, то 0.5% и 1% за продукты суммируются или будет только 1%?
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Додано: Сер 20 тра, 2020 17:52
Striker написав:
Если оплачивать продукты по NFC через GPay, то 0.5% и 1% за продукты суммируются или будет только 1%?
З якого переляку вони мають сумуватись. Там правило або пiдвищений 1%, або звичаних пiв
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Сер 20 тра, 2020 15:57
cohan
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