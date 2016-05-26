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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8581858285838584

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 15:57

  Ромасик написав:Alfa_Bank к слову, в Киеве карты по прежнему можно получить только в 3 отделениях? Если да, то когда ожидается покращення? А то я тоже жду... Мне те 3 отделения не оч подходят :?

Ромасик, добрый день. с 12.05.20 наши отделения снова открылись для работы. Поэтому карту можете получить в удобном для вас. Детали уточните на горячей линии.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 8667
З нами з: 18.02.13
Подякував: 71 раз.
Подякували: 755 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 17:39

Если оплачивать продукты по NFC через GPay, то 0.5% и 1% за продукты суммируются или будет только 1%?
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Striker
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Повідомлень: 459
З нами з: 15.02.20
Подякував: 18 раз.
Подякували: 24 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 17:52

  Striker написав:Если оплачивать продукты по NFC через GPay, то 0.5% и 1% за продукты суммируются или будет только 1%?

З якого переляку вони мають сумуватись. Там правило або пiдвищений 1%, або звичаних пiв
Alien
 
Повідомлень: 80
З нами з: 12.01.20
Подякував: 8 раз.
Подякували: 15 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 18:18

  Alien написав:
  Striker написав:Если оплачивать продукты по NFC через GPay, то 0.5% и 1% за продукты суммируются или будет только 1%?

З якого переляку вони мають сумуватись. Там правило або пiдвищений 1%, або звичаних пiв

Ну ладно)
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Регистрируйся по ссылке:
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  • +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
Striker
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Повідомлень: 459
З нами з: 15.02.20
Подякував: 18 раз.
Подякували: 24 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 21:41

Со скольки часов Алла СЭПы начинает выпускать? Нужно завтра пораньше отправить, хотелось бы понимать во сколько реально уйдет платеж.
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velvet
 
Повідомлень: 2685
З нами з: 06.03.09
Подякував: 13 раз.
Подякували: 315 раз.
 
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  #<1 ... 8581858285838584
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