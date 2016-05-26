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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8581858285838584

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 15:57

  Ромасик написав:Alfa_Bank к слову, в Киеве карты по прежнему можно получить только в 3 отделениях? Если да, то когда ожидается покращення? А то я тоже жду... Мне те 3 отделения не оч подходят :?

Ромасик, добрый день. с 12.05.20 наши отделения снова открылись для работы. Поэтому карту можете получить в удобном для вас. Детали уточните на горячей линии.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 8667
З нами з: 18.02.13
Подякував: 71 раз.
Подякували: 755 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 17:39

Если оплачивать продукты по NFC через GPay, то 0.5% и 1% за продукты суммируются или будет только 1%?
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Striker
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Повідомлень: 459
З нами з: 15.02.20
Подякував: 18 раз.
Подякували: 24 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 17:52

  Striker написав:Если оплачивать продукты по NFC через GPay, то 0.5% и 1% за продукты суммируются или будет только 1%?

З якого переляку вони мають сумуватись. Там правило або пiдвищений 1%, або звичаних пiв
Alien
 
Повідомлень: 80
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Подякував: 8 раз.
Подякували: 15 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 18:18

  Alien написав:
  Striker написав:Если оплачивать продукты по NFC через GPay, то 0.5% и 1% за продукты суммируются или будет только 1%?

З якого переляку вони мають сумуватись. Там правило або пiдвищений 1%, або звичаних пiв

Ну ладно)
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Регистрируйся по ссылке:
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  • +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
Striker
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Повідомлень: 459
З нами з: 15.02.20
Подякував: 18 раз.
Подякували: 24 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 21:41

Со скольки часов Алла СЭПы начинает выпускать? Нужно завтра пораньше отправить, хотелось бы понимать во сколько реально уйдет платеж.
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velvet
 
Повідомлень: 2687
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Подякували: 315 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 23:56

Re: Альфа-Банк

velvet написав:Со скольки часов Алла СЭПы начинает выпускать? Нужно завтра пораньше отправить, хотелось бы понимать во сколько реально уйдет платеж.
Так створіть платіж зараз
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 00:04

  Rimlyanin1 написав:
velvet написав:Со скольки часов Алла СЭПы начинает выпускать? Нужно завтра пораньше отправить, хотелось бы понимать во сколько реально уйдет платеж.
Так створіть платіж зараз

раньше платежи созданные вечером Алла отправляла намного позже, чем созданные утром, как сейчас проверять не хочу, да и вопрос только в том во сколько Алла начинает выпускать СЭПы на другие банки.
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
Повідомлень: 2687
З нами з: 06.03.09
Подякував: 13 раз.
Подякували: 315 раз.
 
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  #<1 ... 8581858285838584
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