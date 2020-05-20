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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 тра, 2020 15:57
Ромасик написав:Alfa_Bank
к слову, в Киеве карты по прежнему можно получить только в 3 отделениях? Если да, то когда ожидается покращення? А то я тоже жду... Мне те 3 отделения не оч подходят
Ромасик, добрый день. с 12.05.20 наши отделения снова открылись для работы. Поэтому карту можете получить в удобном для вас. Детали уточните на горячей линии.
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Додано: Сер 20 тра, 2020 17:39
Если оплачивать продукты по NFC через GPay, то 0.5% и 1% за продукты суммируются или будет только 1%?
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Додано: Сер 20 тра, 2020 17:52
Striker написав:
Если оплачивать продукты по NFC через GPay, то 0.5% и 1% за продукты суммируются или будет только 1%?
З якого переляку вони мають сумуватись. Там правило або пiдвищений 1%, або звичаних пiв
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Alien
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Додано: Сер 20 тра, 2020 18:18
Alien написав: Striker написав:
Если оплачивать продукты по NFC через GPay, то 0.5% и 1% за продукты суммируются или будет только 1%?
З якого переляку вони мають сумуватись. Там правило або пiдвищений 1%, або звичаних пiв
Ну ладно)
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, pokupon, citrus и т.д.
Регистрируйся по ссылке:
https://tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221 Получи бонус за оформление карты:
- +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
- +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
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Striker
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Додано: Сер 20 тра, 2020 21:41
Со скольки часов Алла СЭПы начинает выпускать? Нужно завтра пораньше отправить, хотелось бы понимать во сколько реально уйдет платеж.
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velvet
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Додано: Сер 20 тра, 2020 23:56
velvet написав:Со скольки часов Алла СЭПы начинает выпускать? Нужно завтра пораньше отправить, хотелось бы понимать во сколько реально уйдет платеж.
Так створіть платіж зараз
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Rimlyanin1
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Додано: Чет 21 тра, 2020 00:04
Rimlyanin1 написав:
velvet написав:Со скольки часов Алла СЭПы начинает выпускать? Нужно завтра пораньше отправить, хотелось бы понимать во сколько реально уйдет платеж.
Так створіть платіж зараз
раньше платежи созданные вечером Алла отправляла намного позже, чем созданные утром, как сейчас проверять не хочу, да и вопрос только в том во сколько Алла начинает выпускать СЭПы на другие банки.
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velvet
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Додано: Чет 21 тра, 2020 06:36
Alfa_Bank написав: Искатель написав:
"И все-таки... что ж это было... "(с. "Жестокий романс")
В смысле: ждать, что мое отделение появится, или отправлять заказ на "левое" отделение?
Очень хочется карту заиметь.
Отделение появится. По срокам чуть позже напишу.
Так если оно не появится сегодня к обеду, я просто закажу на другое отделение. Мне карта сейчас нужна, а не через месяц...
В любом случае благодарю за беспокойство!
Вы, как всегда, пытаетесь решить все косяки за весь банк... Респект Вам!
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Додано: Чет 21 тра, 2020 08:24
Искатель написав: Alfa_Bank написав: Искатель написав:
"И все-таки... что ж это было... "(с. "Жестокий романс")
В смысле: ждать, что мое отделение появится, или отправлять заказ на "левое" отделение?
Очень хочется карту заиметь.
Отделение появится. По срокам чуть позже напишу.
Так если оно не появится сегодня к обеду, я просто закажу на другое отделение. Мне карта сейчас нужна, а не через месяц...
В любом случае благодарю за беспокойство!
Вы, как всегда, пытаетесь решить все косяки за весь банк... Респект Вам!
Не уверена, что до обеда оно там будет( Но давайте все же подождем хоть до обеда.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 08:31
velvet написав:
Со скольки часов Алла СЭПы начинает выпускать? Нужно завтра пораньше отправить, хотелось бы понимать во сколько реально уйдет платеж.
velvet, добрый день. С 9:00.
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