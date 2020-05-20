velvet написав:Со скольки часов Алла СЭПы начинает выпускать? Нужно завтра пораньше отправить, хотелось бы понимать во сколько реально уйдет платеж.
Так створіть платіж зараз
раньше платежи созданные вечером Алла отправляла намного позже, чем созданные утром, как сейчас проверять не хочу, да и вопрос только в том во сколько Алла начинает выпускать СЭПы на другие банки.
По моим прикидкам, если создать после 7:00 то дето в 9..9:20 Алка выпустит, а к 10:00 уже может быть у Таси или Лушыго Причем утренние еще могут нормально проскочить, а затор может образоваться дето после 10..11:00, и разгребать могут аж до обеда
velvet написав:Alfa_Bank а вечером до скольки сейчас можно отправлять,чтобы ушли этим же рабочим днём?
до 17:45 шоли у Альфы Но тут еще нужно задуматься, а когда они зайдут в др. банк. Т.е. если опервремя у получателя до 17:30..18:00, то он начнет разгребать вечерний приход ток завтра утром, причем тоже ж нет гарантии, шо это сделают автоматом, а не будут руцями шаловливыми "парсить" внеурочный приход
ПС. Правда замечено, шо вечерние посылки доходят быстрее, похоже день банки стали аккуратнее закрывать
Востаннє редагувалось clientage в Чет 21 тра, 2020 08:58, всього редагувалось 1 раз.
Банк опять делает официальные документы с неправильной информацией. При открытии депозита через мобильное приложение, ставка в $ на год указана одна в приложении, а на почту приходит письмо с акцептом в PDF с подписью и печатью со ставкой на 0.25% больше. Но фактически действует ставка, написанная в приложении "по техническим причинам"
AlexT написав:Банк опять делает официальные документы с неправильной информацией. При открытии депозита через мобильное приложение, ставка в $ на год указана одна в приложении, а на почту приходит письмо с акцептом в PDF с подписью и печатью со ставкой на 0.25% больше. Но фактически действует ставка, написанная в приложении "по техническим причинам"
AlexT написав:Alfa_Bank , менеджер банка уже знает про эту проблему. У него также выяснял какая ставка фактически действует - из документа или из мобильного приложения. Оказалось с мобильного приложения