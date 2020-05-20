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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8583858485858586>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 08:35

  velvet написав:
  Rimlyanin1 написав:
velvet написав:Со скольки часов Алла СЭПы начинает выпускать? Нужно завтра пораньше отправить, хотелось бы понимать во сколько реально уйдет платеж.
Так створіть платіж зараз

раньше платежи созданные вечером Алла отправляла намного позже, чем созданные утром, как сейчас проверять не хочу, да и вопрос только в том во сколько Алла начинает выпускать СЭПы на другие банки.

По моим прикидкам, если создать после 7:00 то дето в 9..9:20 Алка выпустит, а к 10:00 уже может быть у Таси или Лушыго
Причем утренние еще могут нормально проскочить, а затор может образоваться дето после 10..11:00, и разгребать могут аж до обеда :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 08:50

Alfa_Bank
а вечером до скольки сейчас можно отправлять,чтобы ушли этим же рабочим днём?
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 08:57

  velvet написав:Alfa_Bank
а вечером до скольки сейчас можно отправлять,чтобы ушли этим же рабочим днём?

до 17:45 шоли у Альфы
Но тут еще нужно задуматься, а когда они зайдут в др. банк. Т.е. если опервремя у получателя до 17:30..18:00, то он начнет разгребать вечерний приход ток завтра утром, причем тоже ж нет гарантии, шо это сделают автоматом, а не будут руцями шаловливыми "парсить" внеурочный приход :mrgreen:

ПС. Правда замечено, шо вечерние посылки доходят быстрее, похоже день банки стали аккуратнее закрывать :wink:
Востаннє редагувалось clientage в Чет 21 тра, 2020 08:58, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 08:58

  velvet написав:Alfa_Bank
а вечером до скольки сейчас можно отправлять,чтобы ушли этим же рабочим днём?

До 17:45.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 11:06

Re: Альфа-Банк

Банк опять делает официальные документы с неправильной информацией. При открытии депозита через мобильное приложение, ставка в $ на год указана одна в приложении, а на почту приходит письмо с акцептом в PDF с подписью и печатью со ставкой на 0.25% больше. Но фактически действует ставка, написанная в приложении "по техническим причинам"
AlexT
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 11:12

  AlexT написав:Банк опять делает официальные документы с неправильной информацией. При открытии депозита через мобильное приложение, ставка в $ на год указана одна в приложении, а на почту приходит письмо с акцептом в PDF с подписью и печатью со ставкой на 0.25% больше. Но фактически действует ставка, написанная в приложении "по техническим причинам"

AlexT, добрый день. Пришлите, пожалуйста, акцепт сюда info_client@alfabank.kiev.ua, будем смотреть.
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 11:28

Alfa_Bank , менеджер банка уже знает про эту проблему. У него также выяснял какая ставка фактически действует - из документа или из мобильного приложения. Оказалось с мобильного приложения :evil:
AlexT
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 11:38

  AlexT написав:Alfa_Bank , менеджер банка уже знает про эту проблему. У него также выяснял какая ставка фактически действует - из документа или из мобильного приложения. Оказалось с мобильного приложения :evil:

Хорошо. Будем разбираться.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 13:01

Re: Альфа-Банк

Добрый день!

отделения, к-рые были закрыты на время карантина, не заработали? меня одесское на Филатова интересует в частности
Arien
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 13:08

  Arien написав:Добрый день!

отделения, к-рые были закрыты на время карантина, не заработали? меня одесское на Филатова интересует в частности

Arien, добрый день. Отделения работают (на Филатова тоже).
Alfa_Bank
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