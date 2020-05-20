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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 тра, 2020 13:10
Alfa_Bank написав: Arien написав:
Добрый день!
отделения, к-рые были закрыты на время карантина, не заработали? меня одесское на Филатова интересует в частности
Arien, добрый день. Отделения работают (на Филатова тоже).
ура
! спасибо )
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Arien
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