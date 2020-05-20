|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 тра, 2020 13:10
Alfa_Bank написав: Arien написав:
Добрый день!
отделения, к-рые были закрыты на время карантина, не заработали? меня одесское на Филатова интересует в частности
Arien, добрый день. Отделения работают (на Филатова тоже).
ура
! спасибо )
-
Arien
-
-
- Повідомлень: 855
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 139 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 тра, 2020 14:58
Kalgan написав: Alien написав:
З привата власнi кошти з унi можна вивести без проблем та без комiсу за 20 хвилин.
Поделитесь способом с приватом. Вариант с приват-вкладом вроде давно закрыли.
я дико извиняюсь, тоже интересуюсь
раньше через Копилку можно было, потом прихлопнули.
-
Arien
-
-
- Повідомлень: 855
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 139 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 тра, 2020 15:15
В апликухе вчера показывало выполненное условие бесплатности пакета, теперь показывает 0 из 10.
Вот из ит?
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 9609
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 711 раз.
- Подякували: 2074 раз.
-
- Профіль
-
1
6
2
Додано: Чет 21 тра, 2020 15:16
Arien написав: Kalgan написав: Alien написав:
З привата власнi кошти з унi можна вивести без проблем та без комiсу за 20 хвилин.
Поделитесь способом с приватом. Вариант с приват-вкладом вроде давно закрыли.
я дико извиняюсь, тоже интересуюсь
раньше через Копилку можно было, потом прихлопнули.
Може чули про дорiжки (тропiнки)? Деякi банки мають з приватом угоди про швидкий та безкомiсiйний переказ коштiв з карток привата на картки цих банкiв. Кошти доходять десь за 20 хвилин
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 82
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|40586
|4921524
|
|
|76
|24296
|
|
|16177
|2249818
|
|