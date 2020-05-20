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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8583858485858586

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 13:10

  Alfa_Bank написав:
  Arien написав:Добрый день!

отделения, к-рые были закрыты на время карантина, не заработали? меня одесское на Филатова интересует в частности

Arien, добрый день. Отделения работают (на Филатова тоже).

ура :)! спасибо )
Arien
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 14:58

  Kalgan написав:
  Alien написав:З привата власнi кошти з унi можна вивести без проблем та без комiсу за 20 хвилин.

Поделитесь способом с приватом. Вариант с приват-вкладом вроде давно закрыли.


я дико извиняюсь, тоже интересуюсь :oops: раньше через Копилку можно было, потом прихлопнули.
Arien
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 15:15

Re: Альфа-Банк

В апликухе вчера показывало выполненное условие бесплатности пакета, теперь показывает 0 из 10.
Вот из ит?
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 15:16

  Arien написав:
  Kalgan написав:
  Alien написав:З привата власнi кошти з унi можна вивести без проблем та без комiсу за 20 хвилин.

Поделитесь способом с приватом. Вариант с приват-вкладом вроде давно закрыли.


я дико извиняюсь, тоже интересуюсь :oops: раньше через Копилку можно было, потом прихлопнули.

Може чули про дорiжки (тропiнки)? Деякi банки мають з приватом угоди про швидкий та безкомiсiйний переказ коштiв з карток привата на картки цих банкiв. Кошти доходять десь за 20 хвилин
Alien
 
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