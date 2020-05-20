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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8583858485858586

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 13:10

  Alfa_Bank написав:
  Arien написав:Добрый день!

отделения, к-рые были закрыты на время карантина, не заработали? меня одесское на Филатова интересует в частности

Arien, добрый день. Отделения работают (на Филатова тоже).

ура :)! спасибо )
Arien
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 14:58

  Kalgan написав:
  Alien написав:З привата власнi кошти з унi можна вивести без проблем та без комiсу за 20 хвилин.

Поделитесь способом с приватом. Вариант с приват-вкладом вроде давно закрыли.


я дико извиняюсь, тоже интересуюсь :oops: раньше через Копилку можно было, потом прихлопнули.
Arien
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 15:15

Re: Альфа-Банк

В апликухе вчера показывало выполненное условие бесплатности пакета, теперь показывает 0 из 10.
Вот из ит?
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 15:16

  Arien написав:
  Kalgan написав:
  Alien написав:З привата власнi кошти з унi можна вивести без проблем та без комiсу за 20 хвилин.

Поделитесь способом с приватом. Вариант с приват-вкладом вроде давно закрыли.


я дико извиняюсь, тоже интересуюсь :oops: раньше через Копилку можно было, потом прихлопнули.

Може чули про дорiжки (тропiнки)? Деякi банки мають з приватом угоди про швидкий та безкомiсiйний переказ коштiв з карток привата на картки цих банкiв. Кошти доходять десь за 20 хвилин
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 15:27

  ruvex написав:В апликухе вчера показывало выполненное условие бесплатности пакета, теперь показывает 0 из 10.
Вот из ит?

ruvex, добрый день. Если по счету есть несанкционированная задолженность, счетчик не работает.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 15:29

  Alfa_Bank написав:
  ruvex написав:В апликухе вчера показывало выполненное условие бесплатности пакета, теперь показывает 0 из 10.
Вот из ит?

ruvex, добрый день. Если по счету есть несанкционированная задолженность, счетчик не работает.

Тех овер? А почему не работает если по логике условия выполнены?
Если на время "Ч" будет подобная ситуация, то спишется абонка при выполненных условиях?
Что и из чего выходит?
Black Jack - White Business
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 15:35

  ruvex написав:
  Alfa_Bank написав:
  ruvex написав:В апликухе вчера показывало выполненное условие бесплатности пакета, теперь показывает 0 из 10.
Вот из ит?

ruvex, добрый день. Если по счету есть несанкционированная задолженность, счетчик не работает.

Тех овер? А почему не работает если по логике условия выполнены?
Что из чего выходит?
Если на время "Ч" будет подобная ситуация, то спишется абонка при выполненных условиях?

Если условия выполнены, не спишется. Просто счетчик на момент несанкса отображаться не будет.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 15:36

  Alfa_Bank написав:Если условия выполнены, не спишется. Просто счетчик на момент несанкса отображаться не будет.

Ок. Интересно.
Но логика довольно странная.
Black Jack - White Business
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