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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 тра, 2020 13:10
Alfa_Bank написав: Arien написав:
Добрый день!
отделения, к-рые были закрыты на время карантина, не заработали? меня одесское на Филатова интересует в частности
Arien, добрый день. Отделения работают (на Филатова тоже).
ура
! спасибо )
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Додано: Чет 21 тра, 2020 14:58
Kalgan написав: Alien написав:
З привата власнi кошти з унi можна вивести без проблем та без комiсу за 20 хвилин.
Поделитесь способом с приватом. Вариант с приват-вкладом вроде давно закрыли.
я дико извиняюсь, тоже интересуюсь
раньше через Копилку можно было, потом прихлопнули.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 15:15
В апликухе вчера показывало выполненное условие бесплатности пакета, теперь показывает 0 из 10.
Вот из ит?
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Додано: Чет 21 тра, 2020 15:16
Arien написав: Kalgan написав: Alien написав:
З привата власнi кошти з унi можна вивести без проблем та без комiсу за 20 хвилин.
Поделитесь способом с приватом. Вариант с приват-вкладом вроде давно закрыли.
я дико извиняюсь, тоже интересуюсь
раньше через Копилку можно было, потом прихлопнули.
Може чули про дорiжки (тропiнки)? Деякi банки мають з приватом угоди про швидкий та безкомiсiйний переказ коштiв з карток привата на картки цих банкiв. Кошти доходять десь за 20 хвилин
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Додано: Чет 21 тра, 2020 15:27
ruvex написав:
В апликухе вчера показывало выполненное условие бесплатности пакета, теперь показывает 0 из 10.
Вот из ит?
ruvex, добрый день. Если по счету есть несанкционированная задолженность, счетчик не работает.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 15:29
Alfa_Bank написав: ruvex написав:
В апликухе вчера показывало выполненное условие бесплатности пакета, теперь показывает 0 из 10.
Вот из ит?
ruvex, добрый день. Если по счету есть несанкционированная задолженность, счетчик не работает.
Тех овер? А почему не работает если по логике условия выполнены?
Если на время "Ч" будет подобная ситуация, то спишется абонка при выполненных условиях?
Что и из чего выходит?
Black Jack - White Business
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Додано: Чет 21 тра, 2020 15:35
ruvex написав: Alfa_Bank написав: ruvex написав:
В апликухе вчера показывало выполненное условие бесплатности пакета, теперь показывает 0 из 10.
Вот из ит?
ruvex, добрый день. Если по счету есть несанкционированная задолженность, счетчик не работает.
Тех овер? А почему не работает если по логике условия выполнены?
Что из чего выходит?
Если на время "Ч" будет подобная ситуация, то спишется абонка при выполненных условиях?
Если условия выполнены, не спишется. Просто счетчик на момент несанкса отображаться не будет.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 15:36
Alfa_Bank написав:
Если условия выполнены, не спишется. Просто счетчик на момент несанкса отображаться не будет.
Ок. Интересно.
Но логика довольно странная.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
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