Додано: Чет 21 тра, 2020 19:07

Сегодня платил за 3 квартиры коммуналь и был приятно удивлен скоростью работы ИБ. 21 платеж за 15 мин. Это с редактированием шаблонов. SMS шли моментально. Очень доволен, что сделали возможность редактирования платежа без лишнего гемора. Альфе 5 балов заслужено. Хотелось бы, чтоб такая работа никогда не прекращалась.

Лестницу к небесам,

Ты выбираешь сам!