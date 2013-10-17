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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 тра, 2020 18:41
Додано: Чет 21 тра, 2020 19:07
Re: Альфа-Банк
Сегодня платил за 3 квартиры коммуналь и был приятно удивлен скоростью работы ИБ. 21 платеж за 15 мин. Это с редактированием шаблонов. SMS шли моментально. Очень доволен, что сделали возможность редактирования платежа без лишнего гемора. Альфе 5 балов заслужено. Хотелось бы, чтоб такая работа никогда не прекращалась.
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
Додано: Чет 21 тра, 2020 19:09
сберегательный выписка
выписка по сберегательному гривневому счету пуста
не показывает ни в мобайл, ни в майальфа.
Посмотрите пожалуйста, у кого-то работает выписка по сберегательному ?
Додано: Чет 21 тра, 2020 19:43
Re: Альфа-Банк
Потеряли 5% В др. банках дают кэшбэк за коммуналку.
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