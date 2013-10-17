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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8584858585868587

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 18:41

  ishvara написав:Такой вопрос: сестре надо закрыть все карты Альфы, в отделении сказали звонить на горячку, на 044. Звонок платный, поэтому не хотелось бы. Подскажите, какие есть варианты?

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Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 19:07

Re: Альфа-Банк

Сегодня платил за 3 квартиры коммуналь и был приятно удивлен скоростью работы ИБ. 21 платеж за 15 мин. Это с редактированием шаблонов. SMS шли моментально. Очень доволен, что сделали возможность редактирования платежа без лишнего гемора. Альфе 5 балов заслужено. Хотелось бы, чтоб такая работа никогда не прекращалась.
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Ты выбираешь сам!
BVA1
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 19:09

сберегательный выписка

выписка по сберегательному гривневому счету пуста
не показывает ни в мобайл, ни в майальфа.
Посмотрите пожалуйста, у кого-то работает выписка по сберегательному ?
citramon
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 19:43

Re: Альфа-Банк

BVA1 написав:Сегодня платил за 3 квартиры коммуналь и был приятно удивлен скоростью работы ИБ. 21 платеж за 15 мин. Это с редактированием шаблонов. SMS шли моментально. Очень доволен, что сделали возможность редактирования платежа без лишнего гемора. Альфе 5 балов заслужено. Хотелось бы, чтоб такая работа никогда не прекращалась.
Потеряли 5% В др. банках дают кэшбэк за коммуналку.
lel
 
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