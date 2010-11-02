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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Bosstone
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Додано: Чет 21 тра, 2020 19:07
Сегодня платил за 3 квартиры коммуналь и был приятно удивлен скоростью работы ИБ. 21 платеж за 15 мин. Это с редактированием шаблонов. SMS шли моментально. Очень доволен, что сделали возможность редактирования платежа без лишнего гемора. Альфе 5 балов заслужено. Хотелось бы, чтоб такая работа никогда не прекращалась.
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
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BVA1
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Додано: Чет 21 тра, 2020 19:09
выписка по сберегательному гривневому счету пуста
не показывает ни в мобайл, ни в майальфа.
Посмотрите пожалуйста, у кого-то работает выписка по сберегательному ?
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citramon
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Додано: Чет 21 тра, 2020 19:43
BVA1 написав:Сегодня платил за 3 квартиры коммуналь и был приятно удивлен скоростью работы ИБ. 21 платеж за 15 мин. Это с редактированием шаблонов. SMS шли моментально. Очень доволен, что сделали возможность редактирования платежа без лишнего гемора. Альфе 5 балов заслужено. Хотелось бы, чтоб такая работа никогда не прекращалась.
Потеряли 5% В др. банках дают кэшбэк за коммуналку.
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lel
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Додано: Чет 21 тра, 2020 20:02
lel а где такой кешбек? ТАС 1% дает.
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ishvara
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Додано: Чет 21 тра, 2020 20:09
ishvara написав:lel а где такой кешбек? ТАС 1% дает.
Укрсиб. Уже 2 год.
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lel
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Додано: Чет 21 тра, 2020 20:55
lel А что для этого нужно? Наверное, какой-то платный пакет надо оформить?
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ishvara
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Додано: Чет 21 тра, 2020 20:57
ishvara написав:lel
А что для этого нужно? Наверное, какой-то платный пакет надо оформить?
нет, всем новым клиентам дают
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velvet
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Додано: Чет 21 тра, 2020 21:03
ishvara написав:lel А что для этого нужно? Наверное, какой-то платный пакет надо оформить?
Платный пакет нужно оформить в Эксиме- там 7% почти на все дают, кроме коммуналки.
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lel
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Додано: Чет 21 тра, 2020 21:10
ishvara написав:lel
А что для этого нужно?
Зайти на ветку Сибаса
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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