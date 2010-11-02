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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 тра, 2020 21:14
Шановне панство!
есть вопрос касательно РД по максимум(старый пакет с 60грн)
У меня РД 27 числа.
Но при этом, при наличии задолженности на следующий РД в приложении пишет пополнить счет до 24 включительно.
При внесении минимального платежа, пропадает строка с датой платежа.
Отсюда вопрос:
мне задолженность за прошлый РД( 27 марта - 27 апреля) надо внести на счет до 27.05 включительно или до 24.05 включительно, чтобы остаться в льготном периоде?
Саппорт путается в показаниях, в отделении тоже вопрос требует разбирательств.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 21:17
ishvara написав:
Такой вопрос: сестре надо закрыть все карты Альфы, в отделении сказали звонить на горячку, на 044. Звонок платный, поэтому не хотелось бы. Подскажите, какие есть варианты?
Можете позвонить в скайп.
Возможно можно даже через текстовый чат.
В любом случае вопрос займет до 5 минут времени
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йцукен
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