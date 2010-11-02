|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 тра, 2020 21:14
Шановне панство!
есть вопрос касательно РД по максимум(старый пакет с 60грн)
У меня РД 27 числа.
Но при этом, при наличии задолженности на следующий РД в приложении пишет пополнить счет до 24 включительно.
При внесении минимального платежа, пропадает строка с датой платежа.
Отсюда вопрос:
мне задолженность за прошлый РД( 27 марта - 27 апреля) надо внести на счет до 27.05 включительно или до 24.05 включительно, чтобы остаться в льготном периоде?
Саппорт путается в показаниях, в отделении тоже вопрос требует разбирательств.
-
йцукен
-
-
- Повідомлень: 6830
- З нами з: 23.08.13
- Подякував: 214 раз.
- Подякували: 388 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 тра, 2020 21:17
ishvara написав:
Такой вопрос: сестре надо закрыть все карты Альфы, в отделении сказали звонить на горячку, на 044. Звонок платный, поэтому не хотелось бы. Подскажите, какие есть варианты?
Можете позвонить в скайп.
Возможно можно даже через текстовый чат.
В любом случае вопрос займет до 5 минут времени
-
йцукен
-
-
- Повідомлень: 6830
- З нами з: 23.08.13
- Подякував: 214 раз.
- Подякували: 388 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 тра, 2020 21:27
йцукен написав:
Отсюда вопрос:
мне задолженность за прошлый РД( 27 марта - 27 апреля) надо внести на счет до 27.05 включительно или до 24.05 включительно, чтобы остаться в льготном периоде?
За прошлый РП (с 28 марта по 27 апреля) задолженность была рассчитана в РД 27 апреля, и погасить (провести гроши по картсчету) эту задолженность нуна по 27 мая включительно. Сумму задолженности нуна было давно на ладошку себе выписать, бо 26го утром она вааще пропадет, и будет заменена на задолженность в текущем РП.
Ну а тётя Алла старается, и поэтому указывает крайний срок погашения на -2дн раньше, ну шобы все всё успели.
ПС. А вы таки платите РКО 60грн? ну маладэць
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 31394
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2493 раз.
- Подякували: 3664 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 21 тра, 2020 21:29
clientage написав: йцукен написав:
Отсюда вопрос:
мне задолженность за прошлый РД( 27 марта - 27 апреля) надо внести на счет до 27.05 включительно или до 24.05 включительно, чтобы остаться в льготном периоде?
За прошлый РП (с 28 марта по 27 апреля) задолженность была рассчитана в РД 27 апреля, и погасить (провести гроши по картсчету) эту задолженность нуна по 27 мая включительно. Сумму задолженности нуна было давно на ладошку себе выписать, бо 26го утром она вааще пропадет, и будет заменена на задолженность в текущем РП.
Ну а тётя Алла старается, и поэтому указывает крайний срок погашения на -2дн раньше, ну шобы все всё успели
Спасибо!
не замечал, чтоб сумма задолженности пропадала 26-го утром или всегда вносил деньги раньше.
-
йцукен
-
-
- Повідомлень: 6830
- З нами з: 23.08.13
- Подякував: 214 раз.
- Подякували: 388 раз.
-
- Профіль
-
-
йцукен
-
-
- Повідомлень: 6830
- З нами з: 23.08.13
- Подякував: 214 раз.
- Подякували: 388 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 тра, 2020 21:33
clientage написав:
ПС. А вы таки платите РКО 60грн? ну маладэць
Я вот только на днях наконец поменял
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 27059
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1154 раз.
- Подякували: 6457 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Чет 21 тра, 2020 21:46
Stringer написав: Alfa_Bank написав: Kalgan написав:
Да, приват безусловно проще во многом. Насколько я понял, высчитывают до копейки тут те, кто не хочет эту самую копейку переплатить банку, в буквальном смысле этого слова. и кредитки гасят в самый последний день.
А вот мысль по поводу наказать, за переплату
по кредиту, я что-то в постах на форуме не увидел. Может оф. представитель Alfa_Bank
это прокомментирует.?
В логике вещей такого быть не может
У нас такого нет.
Ну как это нет? Если случайно переплатил или был возврат средств, то свои деньги с кредитки можно забрать только с комиссией 4%
а оплатой в POSтерминале?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 301
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 55 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 тра, 2020 21:55
Shaman написав: Stringer написав: Alfa_Bank написав:
[quote="4968198:Kalgan"]
Да, приват безусловно проще во многом. Насколько я понял, высчитывают до копейки тут те, кто не хочет эту самую копейку переплатить банку, в буквальном смысле этого слова. и кредитки гасят в самый последний день.
А вот мысль по поводу наказать, за переплату
по кредиту, я что-то в постах на форуме не увидел. Может оф. представитель Alfa_Bank
это прокомментирует.?
В логике вещей такого быть не может
У нас такого нет.
Ну как это нет? Если случайно переплатил или был возврат средств, то свои деньги с кредитки можно забрать только с комиссией 4%
а оплатой в POSтерминале?[/quote]Конечно можно. Кэшбэк за свои не дадут, но потратить можно. Свинорылы более 1 грн не оставляют.
Возврат- конечно форс-мажор.
-
lel
-
-
- Повідомлень: 2566
- З нами з: 10.12.13
- Подякував: 984 раз.
- Подякували: 284 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gunner
, Kevin
і 9 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|6548
|852676
|
|
|40591
|4922516
|
|
|428
|69738
|
|