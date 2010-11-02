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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8585858685878588

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 21:14

Re: Альфа-Банк

Шановне панство!
есть вопрос касательно РД по максимум(старый пакет с 60грн)
У меня РД 27 числа.
Но при этом, при наличии задолженности на следующий РД в приложении пишет пополнить счет до 24 включительно.
При внесении минимального платежа, пропадает строка с датой платежа.

Отсюда вопрос:
мне задолженность за прошлый РД( 27 марта - 27 апреля) надо внести на счет до 27.05 включительно или до 24.05 включительно, чтобы остаться в льготном периоде?

Саппорт путается в показаниях, в отделении тоже вопрос требует разбирательств.
йцукен
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 21:17

  ishvara написав:Такой вопрос: сестре надо закрыть все карты Альфы, в отделении сказали звонить на горячку, на 044. Звонок платный, поэтому не хотелось бы. Подскажите, какие есть варианты?

Можете позвонить в скайп.
Возможно можно даже через текстовый чат.
В любом случае вопрос займет до 5 минут времени
йцукен
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 21:27

Re: Альфа-Банк

  йцукен написав:Отсюда вопрос:
мне задолженность за прошлый РД( 27 марта - 27 апреля) надо внести на счет до 27.05 включительно или до 24.05 включительно, чтобы остаться в льготном периоде?

За прошлый РП (с 28 марта по 27 апреля) задолженность была рассчитана в РД 27 апреля, и погасить (провести гроши по картсчету) эту задолженность нуна по 27 мая включительно. Сумму задолженности нуна было давно на ладошку себе выписать, бо 26го утром она вааще пропадет, и будет заменена на задолженность в текущем РП.
Ну а тётя Алла старается, и поэтому указывает крайний срок погашения на -2дн раньше, ну шобы все всё успели.

ПС. А вы таки платите РКО 60грн? ну маладэць :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 21:29

  clientage написав:
  йцукен написав:Отсюда вопрос:
мне задолженность за прошлый РД( 27 марта - 27 апреля) надо внести на счет до 27.05 включительно или до 24.05 включительно, чтобы остаться в льготном периоде?

За прошлый РП (с 28 марта по 27 апреля) задолженность была рассчитана в РД 27 апреля, и погасить (провести гроши по картсчету) эту задолженность нуна по 27 мая включительно. Сумму задолженности нуна было давно на ладошку себе выписать, бо 26го утром она вааще пропадет, и будет заменена на задолженность в текущем РП.
Ну а тётя Алла старается, и поэтому указывает крайний срок погашения на -2дн раньше, ну шобы все всё успели

Спасибо!
не замечал, чтоб сумма задолженности пропадала 26-го утром или всегда вносил деньги раньше.
йцукен
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 21:30

  clientage написав:ПС. А вы таки платите РКО 60грн? ну маладэць :)

Да да, собственная лень не позволяет пойти в отеделние и переоформить карту :)
поэтому кормлю таких же свинорыл :)
йцукен
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 21:33

Re: Альфа-Банк

clientage написав:ПС. А вы таки платите РКО 60грн? ну маладэць :)

Я вот только на днях наконец поменял
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 21:46

  Stringer написав:
  Alfa_Bank написав:
  Kalgan написав:Да, приват безусловно проще во многом. Насколько я понял, высчитывают до копейки тут те, кто не хочет эту самую копейку переплатить банку, в буквальном смысле этого слова. и кредитки гасят в самый последний день.
А вот мысль по поводу наказать, за переплату по кредиту, я что-то в постах на форуме не увидел. Может оф. представитель Alfa_Bank это прокомментирует.?
В логике вещей такого быть не может :)

У нас такого нет.

Ну как это нет? Если случайно переплатил или был возврат средств, то свои деньги с кредитки можно забрать только с комиссией 4%


а оплатой в POSтерминале?
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 21:55

Re: Альфа-Банк

Shaman написав:
  Stringer написав:
  Alfa_Bank написав:[quote="4968198:Kalgan"]
Да, приват безусловно проще во многом. Насколько я понял, высчитывают до копейки тут те, кто не хочет эту самую копейку переплатить банку, в буквальном смысле этого слова. и кредитки гасят в самый последний день.
А вот мысль по поводу наказать, за переплату по кредиту, я что-то в постах на форуме не увидел. Может оф. представитель Alfa_Bank это прокомментирует.?
В логике вещей такого быть не может :)

У нас такого нет.

Ну как это нет? Если случайно переплатил или был возврат средств, то свои деньги с кредитки можно забрать только с комиссией 4%


а оплатой в POSтерминале?[/quote]Конечно можно. Свинорылы более 1 грн не оставляют.
Возврат- конечно форс-мажор.
Востаннє редагувалось lel в П'ят 22 тра, 2020 07:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 23:02

Re: Альфа-Банк

lel написав: Кэшбэк за свои не дадут

То було давно й неправда
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 07:12

Re: Альфа-Банк

stryzhko написав:
lel написав: Кэшбэк за свои не дадут

То було давно й неправда
Ошибся, отредактировал. Наливают орехи за любые.
lel
 
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