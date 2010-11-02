йцукен написав:Отсюда вопрос: мне задолженность за прошлый РД( 27 марта - 27 апреля) надо внести на счет до 27.05 включительно или до 24.05 включительно, чтобы остаться в льготном периоде?
За прошлый РП (с 28 марта по 27 апреля) задолженность была рассчитана в РД 27 апреля, и погасить (провести гроши по картсчету) эту задолженность нуна по 27 мая включительно. Сумму задолженности нуна было давно на ладошку себе выписать, бо 26го утром она вааще пропадет, и будет заменена на задолженность в текущем РП. Ну а тётя Алла старается, и поэтому указывает крайний срок погашения на -2дн раньше, ну шобы все всё успели.
ПС. А вы таки платите РКО 60грн? ну маладэць
А якщо в мене РД 25-го, то в понеділок я ж можу ще за реквізитами погасити борг? Ось він у мене був 1959.70 + 1000 грн розстрочки, котру я після першої РД перевів у основний борг. Тоді по 25/05 треба погасити 1959.70 + пару копійок, а по 25/06 ще 1000 грн + пару копійок, якщо борг не зміниться, вірно ж?
Максимум в мене свіжий, перший раз буду гасити, 60 грн у тарифах немає, бо 2.0, раптом що...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
А заодно подивіться, будь ласка чи всі платні послуги вимкнені (страховки, СМС) та чому Мобайл пише: "Платіж простроченої. Ваша картка заблокована"?
Дякую наперед.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):