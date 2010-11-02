RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8587858885898590>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 08:52

  clientage написав:
  йцукен написав:Отсюда вопрос:
мне задолженность за прошлый РД( 27 марта - 27 апреля) надо внести на счет до 27.05 включительно или до 24.05 включительно, чтобы остаться в льготном периоде?

За прошлый РП (с 28 марта по 27 апреля) задолженность была рассчитана в РД 27 апреля, и погасить (провести гроши по картсчету) эту задолженность нуна по 27 мая включительно. Сумму задолженности нуна было давно на ладошку себе выписать, бо 26го утром она вааще пропадет, и будет заменена на задолженность в текущем РП.
Ну а тётя Алла старается, и поэтому указывает крайний срок погашения на -2дн раньше, ну шобы все всё успели.

ПС. А вы таки платите РКО 60грн? ну маладэць :)

А якщо в мене РД 25-го, то в понеділок я ж можу ще за реквізитами погасити борг? Ось він у мене був 1959.70 + 1000 грн розстрочки, котру я після першої РД перевів у основний борг. Тоді по 25/05 треба погасити 1959.70 + пару копійок, а по 25/06 ще 1000 грн + пару копійок, якщо борг не зміниться, вірно ж?

Максимум в мене свіжий, перший раз буду гасити, 60 грн у тарифах немає, бо 2.0, раптом що...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
Повідомлень: 2411
З нами з: 10.12.07
Подякував: 133 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 09:59

Re: Альфа-Банк

Товариство...а як правильно вивести з КК Максимум 2.0 певну суму понад ліміт,яка утворилась після повернення коштів з Алішки?Як не кручу всюди лупить комісію???
t-step
 
Повідомлень: 622
З нами з: 23.04.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:04

  t-step написав:Товариство...а як правильно вивести з КК Максимум 2.0 певну суму понад ліміт,яка утворилась після повернення коштів з Алішки?Як не кручу всюди лупить комісію???

t-step, доброго дня. Свої кошти без комісії можна лише витратити на покупки при безготівковому розрахунку.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в П'ят 22 тра, 2020 11:14, всього редагувалось 1 раз.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 8680
З нами з: 18.02.13
Подякував: 71 раз.
Подякували: 756 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:57

  Alfa_Bank написав:
  t-step написав:Товариство...а як правильно вивести з КК Максимум 2.0 певну суму понад ліміт,яка утворилась після повернення коштів з Алішки?Як не кручу всюди лупить комісію???

t-step, доброго дня. Свої кошти без комисії можна лише витратити на покупки при безготівковому розрахунку.

Вітаю! А гляньте й моє питання: viewtopic.php?p=4970541#p4970541

А заодно подивіться, будь ласка чи всі платні послуги вимкнені (страховки, СМС) та чому Мобайл пише: "Платіж простроченої. Ваша картка заблокована"?

Дякую наперед.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
Повідомлень: 2411
З нами з: 10.12.07
Подякував: 133 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 11:34

  kreuz написав:
  clientage написав:
  йцукен написав:Отсюда вопрос:
мне задолженность за прошлый РД( 27 марта - 27 апреля) надо внести на счет до 27.05 включительно или до 24.05 включительно, чтобы остаться в льготном периоде?

За прошлый РП (с 28 марта по 27 апреля) задолженность была рассчитана в РД 27 апреля, и погасить (провести гроши по картсчету) эту задолженность нуна по 27 мая включительно. Сумму задолженности нуна было давно на ладошку себе выписать, бо 26го утром она вааще пропадет, и будет заменена на задолженность в текущем РП.
Ну а тётя Алла старается, и поэтому указывает крайний срок погашения на -2дн раньше, ну шобы все всё успели.

ПС. А вы таки платите РКО 60грн? ну маладэць :)

А якщо в мене РД 25-го, то в понеділок я ж можу ще за реквізитами погасити борг? Ось він у мене був 1959.70 + 1000 грн розстрочки, котру я після першої РД перевів у основний борг. Тоді по 25/05 треба погасити 1959.70 + пару копійок, а по 25/06 ще 1000 грн + пару копійок, якщо борг не зміниться, вірно ж?

Максимум в мене свіжий, перший раз буду гасити, 60 грн у тарифах немає, бо 2.0, раптом що...

Можна і 25го, якщо МАБ буде нормально працювати :mrgreen:
До 19:00 в МАБі/Платежі-перекази працює онлайн-пополняха через ІБАН клієнту АБУ
А сума погашення в грейсі ТОЧНО вказана червоним в МАБі, перепишить зараз на ладоньку, бо у неділю там вже буде вказана ПОТОЧНА заборгованість, включаючи заборгованість поточного РП :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31397
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2493 раз.
Подякували: 3664 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 11:36

  kreuz написав:
  clientage написав:
  йцукен написав:Отсюда вопрос:
мне задолженность за прошлый РД( 27 марта - 27 апреля) надо внести на счет до 27.05 включительно или до 24.05 включительно, чтобы остаться в льготном периоде?

За прошлый РП (с 28 марта по 27 апреля) задолженность была рассчитана в РД 27 апреля, и погасить (провести гроши по картсчету) эту задолженность нуна по 27 мая включительно. Сумму задолженности нуна было давно на ладошку себе выписать, бо 26го утром она вааще пропадет, и будет заменена на задолженность в текущем РП.
Ну а тётя Алла старается, и поэтому указывает крайний срок погашения на -2дн раньше, ну шобы все всё успели.

ПС. А вы таки платите РКО 60грн? ну маладэць :)

А якщо в мене РД 25-го, то в понеділок я ж можу ще за реквізитами погасити борг? Ось він у мене був 1959.70 + 1000 грн розстрочки, котру я після першої РД перевів у основний борг. Тоді по 25/05 треба погасити 1959.70 + пару копійок, а по 25/06 ще 1000 грн + пару копійок, якщо борг не зміниться, вірно ж?

Максимум в мене свіжий, перший раз буду гасити, 60 грн у тарифах немає, бо 2.0, раптом що...

kreuz, доброго дня. Якщо ви погашаєте не всю заборгованість, а суму для льготного періоду, то до 25.05 погашаєте 1959.70 грн. А до 25.06 1000 грн. + пар копійок (якщо борг не зміниться).
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 8680
З нами з: 18.02.13
Подякував: 71 раз.
Подякували: 756 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 11:40

  kreuz написав:
  Alfa_Bank написав:
  t-step написав:Товариство...а як правильно вивести з КК Максимум 2.0 певну суму понад ліміт,яка утворилась після повернення коштів з Алішки?Як не кручу всюди лупить комісію???

t-step, доброго дня. Свої кошти без комисії можна лише витратити на покупки при безготівковому розрахунку.

Вітаю! А гляньте й моє питання: viewtopic.php?p=4970541#p4970541

А заодно подивіться, будь ласка чи всі платні послуги вимкнені (страховки, СМС) та чому Мобайл пише: "Платіж простроченої. Ваша картка заблокована"?

Дякую наперед.

Відповідь на питання вище.
Страховки відключені, пуш встановлений.
В Мобайлі проблему скоро виправимо.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 8680
З нами з: 18.02.13
Подякував: 71 раз.
Подякували: 756 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 11:49

Alfa_Bank, чото ваш онлайн-ИБАН по внутрибанку никак не отсинхронится по карте. Т.е. вот в віписке уже давно есть запись, а на карте уже более получаса как недоступен. А мне мороженко нуна купить, срочно, у горле пересохло :P :P

И намекните там вашим кудесникам-слесарям-инкассаторам, шо на Маяковского 10 у Киёве уже почти месяц не работает АТМ, это один из ТРЁХ АТМ на всю 500тысячную карантинную Трою, не считая ведомственных железяк в Водоканале и УкрГазе :twisted:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31397
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2493 раз.
Подякували: 3664 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 11:52

Re: Альфа-Банк

А хіба є сенс погашати усе? Якби я цього хотів, не оформляв би розстрочку ))
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
Повідомлень: 2411
З нами з: 10.12.07
Подякував: 133 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 11:58

  clientage написав:Alfa_Bank, чото ваш онлайн-ИБАН по внутрибанку никак не отсинхронится по карте. Т.е. вот в віписке уже давно есть запись, а на карте уже более получаса как недоступен. А мне мороженко нуна купить, срочно, у горле пересохло :P :P

И намекните там вашим кудесникам-слесарям-инкассаторам, шо на Маяковского 10 у Киёве уже почти месяц не работает АТМ, это один из ТРЁХ АТМ на всю 500тысячную карантинную Трою, не считая ведомственных железяк в Водоканале и УкрГазе :twisted:

clientage, добрый день. Баланс обычно обновляется на протяжении 30 минут, но может быть чуть дольше. Еще немножко подождите)
Инкасаторам намекну.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 8680
З нами з: 18.02.13
Подякував: 71 раз.
Подякували: 756 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 8587858885898590>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик, Alien, ingtrans, Кочевник і 16 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1616, 1617, 1618
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
16178 2250533
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 тра, 2020 12:26
greenozon
Идея Банк 1 ... 1800, 1801, 1802
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
18016 2535916
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 тра, 2020 12:24
Амвросий
Банк Глобус 1 ... 655, 656, 657
Модератор » Вів 02 лис, 2010 15:22
6562 853523
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 тра, 2020 11:30
lloydbanksua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (85893)
22.05.2020 12:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.