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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8587858885898590

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 12:00

  kreuz написав:А хіба є сенс погашати усе? Якби я цього хотів, не оформляв би розстрочку ))

Може вам так спокійніше :wink:
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 12:02

  kreuz написав:А хіба є сенс погашати усе? Якби я цього хотів, не оформляв би розстрочку ))

У вас РД 25го
Тому усе, що намальовано СЬОГОДНІ червоним в МАБі треба загасити до кінця опердня 25го.
Ну це якщо ви хочите залишитися в грейсі.

І ще раззз, завтра.. або в Пн. червоне може змінитися, скоріше за все туди буде додано заборгованість поточного періоду. От оцю додану заборгованість ТОЧНО гасити 25го для Максі_2.0 не треба.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 12:41

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:
  t-step написав:Товариство...а як правильно вивести з КК Максимум 2.0 певну суму понад ліміт,яка утворилась після повернення коштів з Алішки?Як не кручу всюди лупить комісію???

t-step, доброго дня. Свої кошти без комісії можна лише витратити на покупки при безготівковому розрахунку.
Не жартуйте так...невже ніяк-ніяк?... навіть СЕП по Україні комісується?
t-step
 
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