Може вам так спокійніше
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 тра, 2020 12:00
Додано: П'ят 22 тра, 2020 12:02
У вас РД 25го
Тому усе, що намальовано СЬОГОДНІ червоним в МАБі треба загасити до кінця опердня 25го.
Ну це якщо ви хочите залишитися в грейсі.
І ще раззз, завтра.. або в Пн. червоне може змінитися, скоріше за все туди буде додано заборгованість поточного періоду. От оцю додану заборгованість ТОЧНО гасити 25го для Максі_2.0 не треба.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 22 тра, 2020 12:41
Re: Альфа-Банк
Не жартуйте так...невже ніяк-ніяк?... навіть СЕП по Україні комісується?
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