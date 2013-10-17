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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 тра, 2020 12:00
kreuz написав:
А хіба є сенс погашати усе? Якби я цього хотів, не оформляв би розстрочку ))
Може вам так спокійніше
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 12:02
kreuz написав:
А хіба є сенс погашати усе? Якби я цього хотів, не оформляв би розстрочку ))
У вас РД 25го
Тому усе, що намальовано СЬОГОДНІ червоним
в МАБі треба загасити до кінця опердня 25го.
Ну це якщо ви хочите залишитися в грейсі.
І ще раззз, завтра.. або в Пн. червоне може змінитися, скоріше за все туди буде додано заборгованість поточного періоду. От оцю додану заборгованість ТОЧНО гасити 25го для Максі_2.0 не треба.
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 12:41
Alfa_Bank написав: t-step написав:
Товариство...а як правильно вивести з КК Максимум 2.0 певну суму понад ліміт,яка утворилась після повернення коштів з Алішки?Як не кручу всюди лупить комісію???
t-step, доброго дня. Свої кошти без комісії можна лише витратити на покупки при безготівковому розрахунку.
Не жартуйте так...невже ніяк-ніяк?... навіть СЕП по Україні комісується?
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 12:46
t-step написав:
Не жартуйте так...невже ніяк-ніяк?... навіть СЕП по Україні комісується?
Для картки це власні кошти, їх переказ буде з комісією 4% мін.20 грн.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 12:49
t-step написав:
Не жартуйте так...невже ніяк-ніяк?... навіть СЕП по Україні комісується?
В рамках банковской системы и тарифов Альфы - все с комисом.
Посоветую купить в Ашане что-нибудь ненужное, тут же сдать и получить налом сумму назад.
В Киеве схема работает ближе к обеду (связано с наличием кеша в кассе.)
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:01
ukrprom2014 написав: t-step написав:
Не жартуйте так...невже ніяк-ніяк?... навіть СЕП по Україні комісується?
В рамках банковской системы и тарифов Альфы - все с комисом.
Посоветую купить в Ашане что-нибудь ненужное, тут же сдать и получить налом сумму назад.
В Киеве схема работает ближе к обеду (связано с наличием кеша в кассе.)
Геніально.... дякую...
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:59
t-step написав: Alfa_Bank написав: t-step написав:
Товариство...а як правильно вивести з КК Максимум 2.0 певну суму понад ліміт,яка утворилась після повернення коштів з Алішки?Як не кручу всюди лупить комісію???
t-step, доброго дня. Свої кошти без комісії можна лише витратити на покупки при безготівковому розрахунку.
Не жартуйте так...невже ніяк-ніяк?... навіть СЕП по Україні комісується?
можна ще розстрочку погасити якщо є
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mephala
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