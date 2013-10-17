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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:56
Сегодня в промежутке 5-10 часов утра были отправлены СЭПом четыре перевода из Форварда в Альфу. Ни один до сих пор не пришел получателю. В Форварде стоит статус Выполнено.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:57
clientage написав: Watcher написав:
Раньше это занимало минуту максимум. Жесть!
Седня реально глючит синхра по картам, до 1..1.5ч нуна ждать
Skiw написав:
по реквизитам так обычно и бывает.
Еще вчера за 15мин это было
чего? если там, например раз в 30 минут синхронизация, то будет зависеть от того, в какое время делаем операцию - если за 5 минут до начала синхронизации, то ждём 5 минут, а если сразу после синхронизации - то и все 30.
ИМХО всёравно - если по выписке прошло и до 19.00, то дальше уже не важно.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:02
Skiw написав:
а каким способом перекидывал? карта-карта или по реквизитам ?
по реквизитам так обычно и бывает.
Карта-карта перекидывал через кабинет на сайте Альфа-Банка.
Еще раз подчеркиваю, обе карты мои, т.е. не должно быть никаких ограничений.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:03
Skiw написав:
ИМХО всёравно - если по выписке прошло и до 19.00, то дальше уже не важно
ну неважно если картой не нуна ничо платить, а если думал кредиткой расплатиться и пополнил ее по номеру счета, то попадало седня нормальное рисуется, ели жену уговорил походить по бутикам лишних 30 мин в повязке
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:04
candidat написав:
Ни один до сих пор не пришел получателю
Вы выписку гляньте в МАБе (не в Мобайле!), може там все по счету уже проведено, а вот синхра глючит
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:08
clientage написав: candidat написав:
Ни один до сих пор не пришел получателю
Вы выписку гляньте в МАБе (не в Мобайле!), може там все по счету уже проведено, а вот синхра глючит
Нет ничего ни МАБе, ни в Мобайле
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:13
Del
Востаннє редагувалось cdj2
в П'ят 22 тра, 2020 16:26, всього редагувалось 1 раз.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
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cdj2
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:15
А нема чего гусиков по пятницам готовить, в Чт нуна... до Пт. как раз яблочками настоиться, холооодненький, с кислинкой, под канячок
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:16
clientage написав:
Еще вчера за 15мин это было
Вчера было до получаса, а вот позавчера - до полутора, как и сегодня
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:24
Ти ба які, позвикали ))
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
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