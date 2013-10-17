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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8589859085918592>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:56

Сегодня в промежутке 5-10 часов утра были отправлены СЭПом четыре перевода из Форварда в Альфу. Ни один до сих пор не пришел получателю. В Форварде стоит статус Выполнено.
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:57

  clientage написав:
  Watcher написав:Раньше это занимало минуту максимум. Жесть!

Седня реально глючит синхра по картам, до 1..1.5ч нуна ждать :(

  Skiw написав:по реквизитам так обычно и бывает.

Еще вчера за 15мин это было :(

чего? если там, например раз в 30 минут синхронизация, то будет зависеть от того, в какое время делаем операцию - если за 5 минут до начала синхронизации, то ждём 5 минут, а если сразу после синхронизации - то и все 30.
ИМХО всёравно - если по выписке прошло и до 19.00, то дальше уже не важно.
Skiw :D
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:02

Re: Альфа-Банк

  Skiw написав:а каким способом перекидывал? карта-карта или по реквизитам ?
по реквизитам так обычно и бывает.

Карта-карта перекидывал через кабинет на сайте Альфа-Банка.
Еще раз подчеркиваю, обе карты мои, т.е. не должно быть никаких ограничений.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:03

Re: Альфа-Банк

  Skiw написав:ИМХО всёравно - если по выписке прошло и до 19.00, то дальше уже не важно

ну неважно если картой не нуна ничо платить, а если думал кредиткой расплатиться и пополнил ее по номеру счета, то попадало седня нормальное рисуется, ели жену уговорил походить по бутикам лишних 30 мин в повязке :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:04

Re: Альфа-Банк

  candidat написав:Ни один до сих пор не пришел получателю

Вы выписку гляньте в МАБе (не в Мобайле!), може там все по счету уже проведено, а вот синхра глючит
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:08

  clientage написав:
  candidat написав:Ни один до сих пор не пришел получателю

Вы выписку гляньте в МАБе (не в Мобайле!), може там все по счету уже проведено, а вот синхра глючит

Нет ничего ни МАБе, ни в Мобайле
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:13

Del
Востаннє редагувалось cdj2 в П'ят 22 тра, 2020 16:26, всього редагувалось 1 раз.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
cdj2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:15

А нема чего гусиков по пятницам готовить, в Чт нуна... до Пт. как раз яблочками настоиться, холооодненький, с кислинкой, под канячок :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:16

  clientage написав:Еще вчера за 15мин это было :(

Вчера было до получаса, а вот позавчера - до полутора, как и сегодня
Кассандра
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:24

Re: Альфа-Банк

Ти ба які, позвикали ))
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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clientage

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